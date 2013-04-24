Необходимо написать тексты для каталога гостиниц. Есть своя специфика: один район — один текст. Пример, «гостиницы на Соколе» — на странице собраны гостиницы, расположенные в данном районе, и нужен сопроводительный текст. Таких текстов ...
Написать статьи о нескольких городах
Всем привет,
Надо написать статьи для сайта о таких городах, как Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Кисловодск. То есть 5 статей. В статьях должно быть описание самого города и чем он привлекателен со стороны туризма(Достопримечательности, санатории, природа, польза здоровью и т.д.). Возможен хороший рерайт.
Предлагайте в заявках сразу цену за всё. Срок не важен. Без предоплаты.
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