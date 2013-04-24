Написать статьи о нескольких городах

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Завершен24 заявки363 просмотра

Всем привет,

Надо написать статьи для сайта о таких городах, как Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Кисловодск. То есть 5 статей. В статьях должно быть описание самого города и чем он привлекателен со стороны туризма(Достопримечательности, санатории, природа, польза здоровью и т.д.). Возможен хороший рерайт.

Предлагайте в заявках сразу цену за всё. Срок не важен. Без предоплаты.

12 лет назад
dedree
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$20
5 дней
Качественно выполненная работа! Только положительные эмоции от сотруднечества!
Было очень приятно работать!!! Сроки затянули, но заказчик вошел в положение, что бывает крайне редко! Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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