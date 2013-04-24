Написать статьи о нескольких городах

Всем привет,

Надо написать статьи для сайта о таких городах, как Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Кисловодск. То есть 5 статей. В статьях должно быть описание самого города и чем он привлекателен со стороны туризма(Достопримечательности, санатории, природа, польза здоровью и т.д.). Возможен хороший рерайт.

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