Задача для адекватного рерайтера/копирайтера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок372 просмотра

Необходимо написать тексты для каталога гостиниц. Есть своя специфика: один район — один текст. Пример,

«гостиницы на Соколе» — на странице собраны гостиницы, расположенные в данном районе, и нужен сопроводительный текст. Таких текстов нужно порядка 80.

Требования:

- уникальность

- читаемость (без бреда, машинной генерации)

- грамотность (отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок)

- структурированность (тексты должны быть разбиты на небольшие абзацы, а не идти сплошной простыней)

- отсутствие переспама

- соответствие нормам языка

- не ориентироваться вообще на сео

- не допускать грубых смысловых и фактических ляпов

Ориентировочный объем: ~30К (сдавать частями)

Ориентировочная оплата: 2$/1К (в процессе работы можно обсудить повышение ставки)

Готов выслать ТЗ на почту.

Условия сотрудничества: первый текст (0,5К) — тестовый. См. прикрепленный файл.

Готов ответить на любые вопросы через ICQ 413–082–909

Андрей

12 лет назад
bndr
51 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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