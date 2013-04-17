Необходимо из ТЗ (технарский текст) получить вменяемый литературный текст описывающий игру (классическая документация к игре). Оформить в WiKi ТЗ около 120 страниц - 21000 слов --- ...
Задача для адекватного рерайтера/копирайтера
Необходимо написать тексты для каталога гостиниц. Есть своя специфика: один район — один текст. Пример,
«гостиницы на Соколе» — на странице собраны гостиницы, расположенные в данном районе, и нужен сопроводительный текст. Таких текстов нужно порядка 80.
Требования:
- уникальность
- читаемость (без бреда, машинной генерации)
- грамотность (отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок)
- структурированность (тексты должны быть разбиты на небольшие абзацы, а не идти сплошной простыней)
- отсутствие переспама
- соответствие нормам языка
- не ориентироваться вообще на сео
- не допускать грубых смысловых и фактических ляпов
Ориентировочный объем: ~30К (сдавать частями)
Ориентировочная оплата: 2$/1К (в процессе работы можно обсудить повышение ставки)
Готов выслать ТЗ на почту.
Условия сотрудничества: первый текст (0,5К) — тестовый. См. прикрепленный файл.
Готов ответить на любые вопросы через ICQ 413–082–909
Андрей
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