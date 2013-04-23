Рерайт нескольких статей. Срочно

Рада что из большого количества заявок на работу выбрала именно заявку Ксении, так сказать не прогадала. Свою работу Ксения сделала добросовестно и качественно, сроки были также соблюдены, поэтому я очень осталась довольна результатами. Спасибо Вам за приятное сотрудничество!