Документация для игры

$150
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Завершен6 заявок359 просмотров

Необходимо из ТЗ (технарский текст) получить вменяемый литературный текст описывающий игру (классическая документация к игре).

Оформить в WiKi

ТЗ около 120 страниц - 21000 слов

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Пример текста из тз:

Аналогичная ситуация возникает, если атакуемый игрок уже объявил нападение на другого (третьего игрока). Т.е. принцип простой: если на флот объявлено нападение или этот флот объявил нападение, он «занят» для остальных.

Игрок, который объявил атаку, и не может производить активных действий, т.к. в укрупненной карте он лишен таковой возможности с момента объявления боевых действий.

Уклониться от объявленной атаки невозможно.

Невозможно напасть на флот:

• Члена того же корсарского союза

• Игрока, с которым заключен дружеское соглашение (союзника)

• Члена другого союза, с которым союз игрока заключил дружеское соглашение

• Игрока, количество кораблей которого более, чем на P меньше количества кораблей

атакующего игрока (если количество кораблей атакуемого более 20, то все ограничения на атаку из-за разницы в размерах флота отменяются).

• Игрока, находящегося под защитой новичка

Никак не ограничены атаки на флоты империи (NPC), но игроки не видят слишком слабые для них торговые флоты (см. раздел «Флоты-NPC»).

А также невозможно напасть на игрока, находящегося под «Защитой новичка».

Бой происходит в клетке Атласа атакуемого игрока.

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[email protected]

12 лет назад
kukowa
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$75
5 дней
Все отлично. Документы вовремя, текст внятный и толковый. Работали по главам - все быстро и очень удобно.
Спасибо Антону за интересный проект. Четкое ТЗ, оплата вовремя и в полном объеме. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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