Документация для игры

Необходимо из ТЗ (технарский текст) получить вменяемый литературный текст описывающий игру (классическая документация к игре).

Оформить в WiKi

ТЗ около 120 страниц - 21000 слов

---

Пример текста из тз:

Аналогичная ситуация возникает, если атакуемый игрок уже объявил нападение на другого (третьего игрока). Т.е. принцип простой: если на флот объявлено нападение или этот флот объявил нападение, он «занят» для остальных.

Игрок, который объявил атаку, и не может производить активных действий, т.к. в укрупненной карте он лишен таковой возможности с момента объявления боевых действий.

Уклониться от объявленной атаки невозможно.

Невозможно напасть на флот:

• Члена того же корсарского союза

• Игрока, с которым заключен дружеское соглашение (союзника)

• Члена другого союза, с которым союз игрока заключил дружеское соглашение

• Игрока, количество кораблей которого более, чем на P меньше количества кораблей

атакующего игрока (если количество кораблей атакуемого более 20, то все ограничения на атаку из-за разницы в размерах флота отменяются).

• Игрока, находящегося под защитой новичка

Никак не ограничены атаки на флоты империи (NPC), но игроки не видят слишком слабые для них торговые флоты (см. раздел «Флоты-NPC»).

А также невозможно напасть на игрока, находящегося под «Защитой новичка».

Бой происходит в клетке Атласа атакуемого игрока.

---

[email protected]