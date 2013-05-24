Написать письма для рассылки на основе образцов

Есть 2 образца писем (см. Приложение) - одно от имени мужчины, другое от имени женщины. На основе имеющихся образцов писем и другой подробной информации, которую я предоставлю исполнителю, необходимо составить по 20-25 писем от имени женщины и от имени мужчины.

Ваши письма должны будут рекламировать один сайт в формате сарафанного радио и советов ближнему, отправленных от анонимных доброжелателей.