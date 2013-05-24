Написать письма для рассылки на основе образцов

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Завершен7 заявок206 просмотров

Есть 2 образца писем (см. Приложение) - одно от имени мужчины, другое от имени женщины. На основе имеющихся образцов писем и другой подробной информации, которую я предоставлю исполнителю, необходимо составить по 20-25 писем от имени женщины и от имени мужчины.

Ваши письма должны будут рекламировать один сайт в формате сарафанного радио и советов ближнему, отправленных от анонимных доброжелателей.

12 лет назад
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Не сказать, чтобы работа мне сильно понравилась, но вот как сценарист и генератор идей Владимир предложил много разных вариантов.
Один из лучших заказчиков, с которыми я работал. Если вы уверены в том, что сможете выполнить его проект - можете смело подавать заявку и соглашаться на сотрудничество. Этот человек не подведет, более того, поможет в нужный момент мудрой критикой и ценными рекомендациями.

Заявки фрилансеров

BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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