Фрилансер, руководитель нескольких компаний

О выполнении проектов:

Если я говорю, что проект выполняю лично, то всегда выполняю лично.

Иногда есть возможность заказать услуги в моих компаниях (в таком случае цена ниже).

- залог получения того результата, который Вы планировали получить.

Направления деятельности:

разработка сайтов

создание контента для сайтов

продвижение сайтов

сео-оптимизация сайтов

оптимизация сайтов (кода, скорость загрузки и т.д.)

восстановление работоспособности сайтов

защита landing page от последствий копирования (трекинг-система TIU, своя разработка)

всегда высчитывается исходя из сложности задания. Если тарифицировать стоимость выполнения задачи невозможно - исходим из цены $20 за час работы (зависит от рода работ, стоимость может значительно отличаться). Всегда найдутся те, кто сделает дешевле чем я, потому если Вы выбираете исполнителя исключительно из этого критерия - нам с Вами не по пути.

Возможные схемы работы (в зависимости от рода проектов):

полная предоплата

частичная поэтапная предоплата

оплата в течение 12 часов после сдачи работы

. Вы выбрали этот ресурс. Я уважаю Ваш выбор. На weblancer.net предусмотрены комиссии. Их оплачиваете Вы.

Спасибо всем:

Кто хочет со мной сотрудничать. Благодаря Вам я получаю возможность выполнять интересные проекты.

Кто не желает со мной сотрудничать. Благодаря Вам у меня больше свободного времени.

- выполняю но не всегда.

Никому ничего не собираюсь доказывать. Благо, работы хватает.

Не даю необоснованных гарантий. Если Вам нужны гарантии вида "конверсия landing page не менее 25%", "в ТОП за 2 месяца или возврат средств" - то Вам не ко мне. Я просто качественно делаю свою работу.