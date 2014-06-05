Фрилансер, руководитель нескольких компаний
О выполнении проектов:
- Если я говорю, что проект выполняю лично, то всегда выполняю лично.
- Иногда есть возможность заказать услуги в моих компаниях (в таком случае цена ниже).
Направления деятельности:
- разработка сайтов
- создание контента для сайтов
- продвижение сайтов
- сео-оптимизация сайтов
- оптимизация сайтов (кода, скорость загрузки и т.д.)
- восстановление работоспособности сайтов
- защита landing page от последствий копирования (трекинг-система TIU, своя разработка)
Возможные схемы работы (в зависимости от рода проектов):
- полная предоплата
- частичная поэтапная предоплата
- оплата в течение 12 часов после сдачи работы
Спасибо всем:
- Кто хочет со мной сотрудничать. Благодаря Вам я получаю возможность выполнять интересные проекты.
- Кто не желает со мной сотрудничать. Благодаря Вам у меня больше свободного времени.
Никому ничего не собираюсь доказывать. Благо, работы хватает.
Не даю необоснованных гарантий. Если Вам нужны гарантии вида "конверсия landing page не менее 25%", "в ТОП за 2 месяца или возврат средств" - то Вам не ко мне. Я просто качественно делаю свою работу.
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа
Ответный отзыв
Рекомендую Сергея к сотрудничеству. Хороший Человек и хороший Заказчик.
$50
10 баллов
10 лет назад
Все замечательно! Прекрасная работа
Ответный отзыв
Не в первый раз работаем вместе. Сотрудничество с The_one оставило исключительно положительные эмоции. Четкое ТЗ, не сторонится уточнений и беседы, уважительное отношение к исполнителю. Рекомендую The_one как заказчика!
$10
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Сотрудничество оставило приятные впечатления, рекомендую Корчагина Семёна как заказчика. С удовольствием буду работать с ним снова.
$35
9 баллов
10 лет назад
все супер! быстро и четко!
Ответный отзыв
Не смотря на то, что ввиду не зависящих от нас обстоятельств то я то Александр пропадали из сети, сотрудничество состоялось, и я ничего не могу сказать плохого об этом заказчике. Четкое ТЗ, дружелюбное отношение, безукоризненное следование договоренности и оплата без задержек. Рекомендую, сотрудничеством доволен!
$75
10 баллов
10 лет назад
Отлично справился с заданием.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Андреем оставило исключительно положительные воспоминания. Хороший человек и ценный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Копирайтинг
28 отзывов
от $2
от 1 дня
#153
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#43