BilD_sv

Владимир BilD_sv

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Фрилансер, руководитель нескольких компаний

О выполнении проектов:

  • Если я говорю, что проект выполняю лично, то всегда выполняю лично.
  • Иногда есть возможность заказать услуги в моих компаниях (в таком случае цена ниже).
Четкое ТЗ - залог получения того результата, который Вы планировали получить.

Направления деятельности:

  • разработка сайтов
  • создание контента для сайтов
  • продвижение сайтов
  • сео-оптимизация сайтов
  • оптимизация сайтов (кода, скорость загрузки и т.д.)
  • восстановление работоспособности сайтов
  • защита landing page от последствий копирования (трекинг-система TIU, своя разработка)
Цена работы всегда высчитывается исходя из сложности задания. Если тарифицировать стоимость выполнения задачи невозможно - исходим из цены $20 за час работы (зависит от рода работ, стоимость может значительно отличаться). Всегда найдутся те, кто сделает дешевле чем я, потому если Вы выбираете исполнителя исключительно из этого критерия - нам с Вами не по пути.

Возможные схемы работы (в зависимости от рода проектов):

  • полная предоплата
  • частичная поэтапная предоплата
  • оплата в течение 12 часов после сдачи работы
Комиссии оплачивает Заказчик (всегда). Вы выбрали этот ресурс. Я уважаю Ваш выбор. На weblancer.net предусмотрены комиссии. Их оплачиваете Вы.

Спасибо всем:

  • Кто хочет со мной сотрудничать. Благодаря Вам я получаю возможность выполнять интересные проекты.
  • Кто не желает со мной сотрудничать. Благодаря Вам у меня больше свободного времени.
Пробные задания - выполняю но не всегда.

Никому ничего не собираюсь доказывать. Благо, работы хватает.

Не даю необоснованных гарантий. Если Вам нужны гарантии вида "конверсия landing page не менее 25%", "в ТОП за 2 месяца или возврат средств" - то Вам не ко мне. Я просто качественно делаю свою работу.

Отзывы заказчиков
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Нужны тексты для сайта
Отличная работа
Рекомендую Сергея к сотрудничеству. Хороший Человек и хороший Заказчик.
Ответный отзыв
the_one
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Статьи о ксеноне
Все замечательно! Прекрасная работа
Не в первый раз работаем вместе. Сотрудничество с The_one оставило исключительно положительные эмоции. Четкое ТЗ, не сторонится уточнений и беседы, уважительное отношение к исполнителю. Рекомендую The_one как заказчика!
Ответный отзыв
samcool
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Рерайт статьи
гуд
Сотрудничество оставило приятные впечатления, рекомендую Корчагина Семёна как заказчика. С удовольствием буду работать с ним снова.
Ответный отзыв
Eastwest
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
9 баллов
10 лет назад
36 статей по автозапчастям
все супер! быстро и четко!
Не смотря на то, что ввиду не зависящих от нас обстоятельств то я то Александр пропадали из сети, сотрудничество состоялось, и я ничего не могу сказать плохого об этом заказчике. Четкое ТЗ, дружелюбное отношение, безукоризненное следование договоренности и оплата без задержек. Рекомендую, сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
StepanovAndrey
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$75
10 баллов
10 лет назад
SEO-тексты для сайта подогревателей Webasto и др.
Отлично справился с заданием.
Сотрудничество с Андреем оставило исключительно положительные воспоминания. Хороший человек и ценный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Копирайтинг
28 отзывов
от $2
от 1 дня
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от $10
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