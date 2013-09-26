Ищу 2х рерайтеров

Сделать 5 подобных текстов. С рандомизацией (подборкой синонимов) как изложено в примере. Сразу пишите срок и стоимость. Срочно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уточнения, которые даю при создании проекта:
1. Прошу внимательно изучить условия проекта.
2. Прошу не оставлять заявки, если вы не изучили условия проекта.
3. Прошу не оставлять заявки, если вам не подходят условия проекта, или если вы считаете, что не сможете его выполнить.
4. Я ищу копирайтера, а потому для меня важна его грамотность. Соответственно если заявка написана с ошибками — появляется вероятность того, что вы пишете точно так же и обычные статьи. Старайтесь писать без ошибок, оставляя заявку. Если в заявке вас просят указать пример вашей работы — прошу потратить время, и проверить, нет ли в работе, которую вы мне показываете в качестве примера ошибок.
5. Всем, кто не выполнил эти простые условия, буду автоматически отказывать в сотрудничестве.
Условия проекта:
1. В настоящее время компания ищет двух рерайтеров. Не посредников (!), а фрилансеров.
2. О цене и оплате:
- оплата производится 2 раза в месяц - 21 и 6 числа;
- цена 1 статьи (объем каждой статьи должен быть около 2000 символов без пробелов) 100 р (т.е. фактически около 50 р за 1000 символов без пробелов);
- статьи - рерайт с добавлением ключей, исходники ищет исполнитель, ключи выдаются;
- оплата webmoney или Яндекс Деньги. Других вариантов нет.
3. Объемы работ
- в день нужно писать по 5 статей, планы работ - до февраля включительно (если сработаемся).
От себя:
- Деньги выдаю не я, а владелец сайта. Я не посредник, я шеф-редактор, моя задача - найти исполнителя, проверить работу исполнителя. На вас я не зарабатываю ни копейки.
- Деньги выплачиваются 2 раза в месяц, и вам и мне. Других вариантов оплаты при сотрудничестве с владельцами этого сайта нет.
Ссылка на сайт для которого пишем http://www.happy-giraffe.ru/ , соответственно писать потребуется для рубрик, которые есть на сайте. Сайт доступен, можете посмотреть. Более точной информации о том, в какую рубрику нужно будет писать у меня сейчас нет. Сказали найти 2х специалистов, ищу.
Случаи, в которых я не оплачиваю работу: http://sapid.info/when-do-i-pay-for-a-job/
Оставляя заявку, прошу дать ссылку на 1 текст (можно один текст из портфолио или с любого сайта) написанный вами, который с вашей точки зрения отображает качество, с которым вы пишете тексты и стиль. Проверять я этот текст буду главным образом на наличие ошибок и связность/простоту восприятия.
Буду рад взаимовыгодному сотрудничеству, пишите.
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