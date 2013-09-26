Ищу 2х рерайтеров

КопирайтингЗавершен29 заявок721 просмотр
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Уточнения, которые даю при создании проекта:

1. Прошу внимательно изучить условия проекта.

2. Прошу не оставлять заявки, если вы не изучили условия проекта.

3. Прошу не оставлять заявки, если вам не подходят условия проекта, или если вы считаете, что не сможете его выполнить.

4. Я ищу копирайтера, а потому для меня важна его грамотность. Соответственно если заявка написана с ошибками — появляется вероятность того, что вы пишете точно так же и обычные статьи. Старайтесь писать без ошибок, оставляя заявку. Если в заявке вас просят указать пример вашей работы — прошу потратить время, и проверить, нет ли в работе, которую вы мне показываете в качестве примера ошибок.

5. Всем, кто не выполнил эти простые условия, буду автоматически отказывать в сотрудничестве.

Условия проекта:

1. В настоящее время компания ищет двух рерайтеров. Не посредников (!), а фрилансеров.

2. О цене и оплате:

- оплата производится 2 раза в месяц - 21 и 6 числа;

- цена 1 статьи (объем каждой статьи должен быть около 2000 символов без пробелов) 100 р (т.е. фактически около 50 р за 1000 символов без пробелов);

- статьи - рерайт с добавлением ключей, исходники ищет исполнитель, ключи выдаются;

- оплата webmoney или Яндекс Деньги. Других вариантов нет.

3. Объемы работ

- в день нужно писать по 5 статей, планы работ - до февраля включительно (если сработаемся).

От себя:

- Деньги выдаю не я, а владелец сайта. Я не посредник, я шеф-редактор, моя задача - найти исполнителя, проверить работу исполнителя. На вас я не зарабатываю ни копейки.

- Деньги выплачиваются 2 раза в месяц, и вам и мне. Других вариантов оплаты при сотрудничестве с владельцами этого сайта нет.

Ссылка на сайт для которого пишем http://www.happy-giraffe.ru/ , соответственно писать потребуется для рубрик, которые есть на сайте. Сайт доступен, можете посмотреть. Более точной информации о том, в какую рубрику нужно будет писать у меня сейчас нет. Сказали найти 2х специалистов, ищу.

Случаи, в которых я не оплачиваю работу: http://sapid.info/when-do-i-pay-for-a-job/

Оставляя заявку, прошу дать ссылку на 1 текст (можно один текст из портфолио или с любого сайта) написанный вами, который с вашей точки зрения отображает качество, с которым вы пишете тексты и стиль. Проверять я этот текст буду главным образом на наличие ошибок и связность/простоту восприятия.

Буду рад взаимовыгодному сотрудничеству, пишите.

10 лет назад
BilD_sv
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
Brandylda
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Елена написала в рамках проекта 5 отличных статей. Оформление, стиль, грамотность - все на высшем уровне, всем доволен. Отличный исполнитель, к которому я однозначно буду обращаться, если снова будут проекты такого рода.
+
pionerka
Елена 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Елена написала отличные тексты. Хорошо оформлены, без ошибок, легко читаются, четко в срок. Я доволен сотрудничеством.
Работа с Владимиром оставила лишь положительные впечатления. Четко поставленное ТЗ, реальные сроки и приятное общение. Рекомендую всем такого отличного заказчика!
TkachenkoVlad
Владислав 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$5
2 дня
Владислав справился с поставленными задачами, все выполнил четко в соответствии с ТЗ и моими пожеланиями, уложился в срок. Подход к работе мне понравился, будем сотрудничать в будущем если проекты подходящие будут.
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