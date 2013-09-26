Копирайтер-контент менеджер

$325
КопирайтингЗавершен32 заявки593 просмотра
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Расширяется штат сотрудников, требуется копирайтер-контент менеджер на постоянные заказы в seo студию.

Работа разнообразная: тексты, рерайт, поиск информации, размещение текстов, составление мета тегов. Оплата от 10 000р в месяц.

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10 лет назад
onetopru
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vnuk
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$325
30 дней
Александр, профессиональный и ответственный человек. Спасибо за работу!
Андрей - адекватный и профессиональный заказчик, с которым приятно было работать.
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