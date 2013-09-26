Автор новостей в игровой индустрии

Необходимо в день писать по 3 новости. Текст должен быть уникальный, качественный рерайт или перевод, кол-во символов от 2000. Игровые новости должны быть свежие и с официальных источников. Приветствуются перевод новостей с оф. сайтов игр.

Хорошие знания компьютерных и консольных игр.

На долговременное сотрудничество. По началу 3000 р./ месяц, потом сумма вознаграждения будет увеличиваться, кол-во новостей в день - тоже увеличится.