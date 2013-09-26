Автор новостей в игровой индустрии

Нужно вычитать текст резюме. Подкорректировать, сделать профессиональным, креативным, таким, чтоб продало кандидата.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в день писать по 3 новости. Текст должен быть уникальный, качественный рерайт или перевод, кол-во символов от 2000. Игровые новости должны быть свежие и с официальных источников. Приветствуются перевод новостей с оф. сайтов игр.
Хорошие знания компьютерных и консольных игр.
На долговременное сотрудничество. По началу 3000 р./ месяц, потом сумма вознаграждения будет увеличиваться, кол-во новостей в день - тоже увеличится.
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