Необходимо наполнить сайт страницами с играми на компьютер и консоли. Делается это с помощью движка. Нужно только заполнить поля, все достаточно просто. К игре должен быть постер, минимум 5 скриншотов, описание (~2000 символов уникального текста), ...
- $250Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо в день писать по 3 новости. Текст должен быть уникальный, качественный рерайт или перевод, кол-во символов от 2000. Игровые новости должны быть свежие и с официальных источников. Приветствуются перевод новостей с оф. сайтов игр. Хорошие ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужен человек хорошо разбирающийся в компьютерных и консольных играх. Нужно постоянно публиковать новости игр. В новости должен быть уникальный текст от 2000 символов (рерайт/копирайт/перевод - минимум уникальность 90%) и минимум одна картинка. Кол-во новостей в ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо переделать рейтинг на движке DLE 9.7. Нужный результат на прикрепленном изображении. Возможность получения кода рейтинга уже реализована. Интересует сумма и срок, подробности в icq: 355одинТриСемь438Закрыт11 лет назад
Необходимо изменить сортировку в ленте rss на странице сайт/rss.xml. По умолчанию в ленте rss новости сортируются по дате, нужно сделать по ID новости. Т.е. чем у новости больше ID тем она выше в RSS ленте. Изменения ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Необходимо сделать два готовых изменения в файлы движка DLE 9.6. 1. Установлены иконки на категориях. Нужно сделать, что бы в шаблон выводилась не одна иконка с первой присвоенной категории (стандартные возможности ДЛЕ), а все иконки категорий ...Закрыт11 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать / разработать 4 иконки на темы: ожидаемые игры, лучшие игры, новинки игр, флэш игры. Иконки размещаются на кнопках сайта, т.е. должны гармонировать с общим дизайном сайта. Также нарисовать 4 иконки платформ - pc, ...Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать макет с PSD исходникаЗавершен11 лет назад
Необходимо сверстать одну страничку с PSD исходника (html + отдельный файл css), кросс-браузерность обязательна. Срок 1-2 дня. Макет в прикрепленных файлах. Студии и компании - не интересуют, только фрилансеры! С предоплатой не работаю! Предложения по цене пишем ...Завершен11 лет назад
Требуется ежедневно наполнять торрент сайт раздачами (раздавать не нужно!). Раздачи копируются с популярных торрент трекеров. Каким образом переносится раздача: - сохранить торрент файл, изменить его имя, - залить через универсальный загрузчик торрент файл, постер и скриншоты (изображения ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется создать полноценный движок / скрипт типа системы oyy.ru Важные требования: - Дизайн должен быть вынесен в отдельный файл, для простоты его замены. - Должны быть добавлены следующие форматы рекламы с возможностью, как и у других, добавлять ее ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо сверстать с PSD исходника блок поиска для DLE 9.5. Блок будет располагаться вверху сайта и должен уметь растягиваться во всю ширину. Также нужно поправить стили быстрого поиска (выпадающие окно с похожими новостями) в ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо добавить на торрент трекер 50 эротических раздач с фильмами. Как добавляются раздачи: - Скачиваете торрент файл с любого популярного торрента без регистрации к себе на жесткий диск, - переименовываете торрент файл, - заливаете торрент файл, заливаете ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать грабер (парсер) торрентов с rutor.org под dle 9.3 - 9.4 Обязательно должен уметь: - брать название и полное описание (с картинками, скриншотами) добавлять в новость - брать торрент файл, переименовывать (либо убирать префикс), заливать на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо разработать 21 иконку категорий (отечественное кино, зарубежное кино, сериалы, мультфильмы, музыка, игры PC, Xbox, софт и др.) для торрент трекера. Желательно наличие подобного портфолио. Просьба указывать сроки и сумму. icq для связи: 355одинТриСемь438Иконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется изменить форму добавления новостей на движке dle 9.3, а именно: - "Краткое описание" заменить на строку только под "постер" с возможностью загрузки изображения на сервер, ненужные кнопки убрать. - разделить вывод дополнительных полей при добавлении ...Закрыт12 лет назад
- $50
Требуется сверстать 3 psd исходника в шаблон для DLE 9.3 (main, fulstory, shorstory) и подогнать остальные страницы под дизайн. Обязательное условие: страницы не должны много весить, верстка в div`ах. Сроки 1-2 дня. Для уточнения ICQ 355один37четыре38HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется выполнить верстку psd исходника в шаблон для DLE 9.3 Выслушаем Ваши предложения по срокам и ценеЗакрыт12 лет назад
- $140
Необходимо разработать дизайн для торрент-трекера (Нарисовать сам дизайн + логотип + несколько иконок кнопок). Далее сверстать его в шаблон для DLE 9.3. Дизайн должен быть привлекательным, немного весить и подходить под любые браузеры. В заявках указывайте ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
Необходимо разработать дизайн для торрент-трекера (Нарисовать сам дизайн + логотип + несколько иконок кнопок). Далее сверстать его в шаблон для DLE 9.3. Дизайн должен быть привлекательным, немного весить и подходить под любые браузеры. Важное условие: наличие ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад