ttrack

Александр ttrack

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

ICQ - 355одинТриСемь438

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Каталог игр

    $250

    Необходимо наполнить сайт страницами с играми на компьютер и консоли. Делается это с помощью движка. Нужно только заполнить поля, все достаточно просто. К игре должен быть постер, минимум 5 скриншотов, описание (~2000 символов уникального текста), ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор новостей в игровой индустрии

    $100

    Необходимо в день писать по 3 новости. Текст должен быть уникальный, качественный рерайт или перевод, кол-во символов от 2000. Игровые новости должны быть свежие и с официальных источников. Приветствуются перевод новостей с оф. сайтов игр. Хорошие ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтинг / рерайтинг игровых новостей

    $50

    Нужен человек хорошо разбирающийся в компьютерных и консольных играх. Нужно постоянно публиковать новости игр. В новости должен быть уникальный текст от 2000 символов (рерайт/копирайт/перевод - минимум уникальность 90%) и минимум одна картинка. Кол-во новостей в ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заменить стандартный рейтинг на движке DLE 9.7

    Необходимо переделать рейтинг на движке DLE 9.7. Нужный результат на прикрепленном изображении. Возможность получения кода рейтинга уже реализована. Интересует сумма и срок, подробности в icq: 355одинТриСемь438

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить сортировку в ленте rss на dle 9.6

    Необходимо изменить сортировку в ленте rss на странице сайт/rss.xml. По умолчанию в ленте rss новости сортируются по дате, нужно сделать по ID новости. Т.е. чем у новости больше ID тем она выше в RSS ленте. Изменения ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать пару хаков DLE 9.6

    $20

    Необходимо сделать два готовых изменения в файлы движка DLE 9.6. 1. Установлены иконки на категориях. Нужно сделать, что бы в шаблон выводилась не одна иконка с первой присвоенной категории (стандартные возможности ДЛЕ), а все иконки категорий ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать 8 иконок для сайта игровой тематики

    $50

    Необходимо нарисовать / разработать 4 иконки на темы: ожидаемые игры, лучшие игры, новинки игр, флэш игры. Иконки размещаются на кнопках сайта, т.е. должны гармонировать с общим дизайном сайта. Также нарисовать 4 иконки платформ - pc, ...

    Дизайн сайта
    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка одной страницы

    Необходимо сверстать одну страничку с PSD исходника (html + отдельный файл css), кросс-браузерность обязательна. Срок 1-2 дня. Макет в прикрепленных файлах. Студии и компании - не интересуют, только фрилансеры! С предоплатой не работаю! Предложения по цене пишем ...

    HTMLCSSВерстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнене сайта (копипаст)

    Требуется ежедневно наполнять торрент сайт раздачами (раздавать не нужно!). Раздачи копируются с популярных торрент трекеров. Каким образом переносится раздача: - сохранить торрент файл, изменить его имя, - залить через универсальный загрузчик торрент файл, постер и скриншоты (изображения ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Система по продаже рекламы

    Требуется создать полноценный движок / скрипт типа системы oyy.ru Важные требования: - Дизайн должен быть вынесен в отдельный файл, для простоты его замены. - Должны быть добавлены следующие форматы рекламы с возможностью, как и у других, добавлять ее ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать блок поиска для DLE

    Необходимо сверстать с PSD исходника блок поиска для DLE 9.5. Блок будет располагаться вверху сайта и должен уметь растягиваться во всю ширину. Также нужно поправить стили быстрого поиска (выпадающие окно с похожими новостями) в ...

    Дизайн сайтаDLE
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копипаст статей

    $50

    Необходимо добавить на торрент трекер 50 эротических раздач с фильмами. Как добавляются раздачи: - Скачиваете торрент файл с любого популярного торрента без регистрации к себе на жесткий диск, - переименовываете торрент файл, - заливаете торрент файл, заливаете ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Граббер торрентов для Dle

    Необходимо сделать грабер (парсер) торрентов с rutor.org под dle 9.3 - 9.4 Обязательно должен уметь: - брать название и полное описание (с картинками, скриншотами) добавлять в новость - брать торрент файл, переименовывать (либо убирать префикс), заливать на ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется разработать иконки категорий

    $50

    Необходимо разработать 21 иконку категорий (отечественное кино, зарубежное кино, сериалы, мультфильмы, музыка, игры PC, Xbox, софт и др.) для торрент трекера. Желательно наличие подобного портфолио. Просьба указывать сроки и сумму. icq для связи: 355одинТриСемь438

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется изменить форму добавления новостей в DLE

    Требуется изменить форму добавления новостей на движке dle 9.3, а именно: - "Краткое описание" заменить на строку только под "постер" с возможностью загрузки изображения на сервер, ненужные кнопки убрать. - разделить вывод дополнительных полей при добавлении ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется сверстать исходник в шаблон DLE

    $50

    Требуется сверстать 3 psd исходника в шаблон для DLE 9.3 (main, fulstory, shorstory) и подогнать остальные страницы под дизайн. Обязательное условие: страницы не должны много весить, верстка в div`ах. Сроки 1-2 дня. Для уточнения ICQ 355один37четыре38

    DLE
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон для DLE 9.3

    $140

    Необходимо разработать дизайн для торрент-трекера (Нарисовать сам дизайн + логотип + несколько иконок кнопок). Далее сверстать его в шаблон для DLE 9.3. Дизайн должен быть привлекательным, немного весить и подходить под любые браузеры. В заявках указывайте ...

    DLE
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется сделать шаблон для DLE 9.3

    $150

    Необходимо разработать дизайн для торрент-трекера (Нарисовать сам дизайн + логотип + несколько иконок кнопок). Далее сверстать его в шаблон для DLE 9.3. Дизайн должен быть привлекательным, немного весить и подходить под любые браузеры. Важное условие: наличие ...

    DLE
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ArtVit
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Изменить сортировку в ленте rss на dle 9.6
Спасибо. Быстрый контакт и продуктивная работа.
Быстро и без проблем выполнил правки в движке dle в условиях рабочего сайта. Работой остался очень доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
saikou
Сергей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Верстка макета
Всё отлично: описание задачи, коммуникация, быстрота оплаты. Приятно работать с такими людьми, рекомендую.
Сделал быстро и качественно. Очень позитивный в общение человек. Всем советую, как исполнителя!
Ответный отзыв
hambat
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Верстка одной страницы
Александр спасибо Вам. Советую очень хороший человек и честный, коммуникабельный Заказчик!
С работой справился! Советую, как исполнителя.
Ответный отзыв
5o4ok
Илья 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Требуется сделать шаблон для DLE 9.2
Приятно работать с человеком , советую!!!!
Работа была выполнена оперативно, раньше сроков! Учтены абсолютно все требования ТЗ, в том числе те, которые возникали во время работы. Результатом очень доволен!
Ответный отзыв
vladbabiy
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
64 отзыва(-4)
$50
10 баллов
13 лет назад
Нужно разработать шаблон на dle
Больше спасибо за предоставленную работу! Чёткое задание, быстрая проверка, трезвые комментарии и понятные описания доп. задач, которые никак не напрягли. Работа прошла в отличной профессиональной атмосфере. Доверяю, рекомендую, рад буду сотрудничеству снова!
Приятный в общении и исполнительный человек. Сделал, что требовалось быстро и качественно! Будем в будущем работать еще!
Ответный отзыв