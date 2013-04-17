Копирайтинг / рерайтинг игровых новостей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки244 просмотра

Нужен человек хорошо разбирающийся в компьютерных и консольных играх. Нужно постоянно публиковать новости игр. В новости должен быть уникальный текст от 2000 символов (рерайт/копирайт/перевод - минимум уникальность 90%) и минимум одна картинка. Кол-во новостей в день не должно превышать 5.

все подробности по icq 355одинТриСемь438

12 лет назад
ttrack
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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