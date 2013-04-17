Необходимо создавать новые темы, обсуждать существующие темы для нового свадебного портала. Задача - "оживить" форум. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Копирайтинг / рерайтинг игровых новостей
Нужен человек хорошо разбирающийся в компьютерных и консольных играх. Нужно постоянно публиковать новости игр. В новости должен быть уникальный текст от 2000 символов (рерайт/копирайт/перевод - минимум уникальность 90%) и минимум одна картинка. Кол-во новостей в день не должно превышать 5.
все подробности по icq 355одинТриСемь438
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно написать SEO-оптимизированный текст по теме гостиницы на час и на ночь. Тексты должны быть читабельными и нтересными для посетителей. Оби цели не менее важные Далее приудачной работе ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт12 лет назад
В компанию "Виванти" на постоянную работу требуется копирайтер-переводчик. Задача будет заключаться в рерайте новостей для сайта, а также в переводе текстов с английского на русский язык. Объем работы не очень большой - еженедельно ...Завершен12 лет назад
Есть расширенное резюме, которое необходимо взять за основу для заполнения раздела обо мне.Завершен12 лет назад
- $250
Требуется опытный рерайтер\копирайтер на долгосрочный проект. На регулярной основе нужны статьи на фототематику (по видам съемки, искусству фотографии и пр.), объем работы – 2 статьи в неделю по 4-6 тысяч знаков, в будущем возможно увеличение ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен корреспондент в краснодарском крае, выезд временами на встречи (взять интервью, написать о мероприятии, пофоткать, снять видео сюжет). Срок сотрудничества 6-8 месяцев. объем: 20 статей в месяц, 40 фото, 1 ролик в 2 месяцаКопирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Требуется переработать статью (сделать рерайт). Тематика маркетинг в юридическом бизнесе. Никаких страшных терминов, не пугайтесь :) Объем статьи (количество символов без пробелов): 18 000 Цена за 1000 знаков без пробелов 1$. ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищем несколько человек, кто будет делать рерайт на 2-4 тыс. символов без пробелов. В текст нужно будет вставлять одно ключевое слово. Требования к текстам: читабельность, вхождение ключевого слова. Оплата ...Копирайтинг47 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написать порядка 10 тыс знаков SEO текстов под продвижение. Тематика строительство, энергетика. Имеется подробное техзадание.Завершен12 лет назад