Необходимо заполнить раздел на сайте "обо мне"

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Завершен6 заявок306 просмотров

Есть расширенное резюме, которое необходимо взять за основу для заполнения раздела обо мне.

12 лет назад
mifinc
Павел 
43 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Valeriya-ya
Валерия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Валерия великолепна, все сделала на 10 с + Обязательно обращусь к ней еще!
Люблю такие творческие задания и таких хороших заказчиков!:) Всем рекомендую и сама рассчитываю продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Valeriya-ya
Валерия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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