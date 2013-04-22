SEO-копирайт. Техническая тематика

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Завершен8 заявок153 просмотра

Требуется написать порядка 10 тыс знаков SEO текстов под продвижение.

Тематика строительство, энергетика.

Имеется подробное техзадание.

12 лет назад
Web-Direktor
Дмитрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
$50
2 дня
Николай очень достойно справился с заданием. Спасибо за хорошую, профессиональную работу.
Хочу поблагодарить Дмитрия за возможность сотрудничества, подробное ТЗ и быструю оплату. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад

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