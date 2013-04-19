Статьи - мотивация персонала (5 шт)

Добрый день!

Необходимо написать 5 статей на тему «Мотивация персонала»

Статья должна быть от 2000 до 3000 символов без пробелов.

Цена не зависит от количества символов и является фиксированной-- 2,5 доллара за 1 статью.

Это не рерайт. Должен быть Копирайтиг и уникальный.

Статьи должны быть читаемые и итиресные для реальных пользователей.

Все статьи на одну тему-- мотивация персонала. К примеру: не материальная мотивация персонала и т. д.

Срок 5 дней.

Могут быть дополнительные заказы, будут оговариватся дополнительно.

Возможна предоплата/

Своевременную оплату гарантирую!

Дополнительную информацию могу предоставить в переписке.

Спасибо!