Статьи - мотивация персонала (5 шт)

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок247 просмотров

Добрый день!

Необходимо написать 5 статей на тему «Мотивация персонала»

Статья должна быть от 2000 до 3000 символов без пробелов.

Цена не зависит от количества символов и является фиксированной-- 2,5 доллара за 1 статью.

Это не рерайт. Должен быть Копирайтиг и уникальный.

Статьи должны быть читаемые и итиресные для реальных пользователей.

Все статьи на одну тему-- мотивация персонала. К примеру: не материальная мотивация персонала и т. д.

Срок 5 дней.

Могут быть дополнительные заказы, будут оговариватся дополнительно.

Возможна предоплата/

Своевременную оплату гарантирую!

Дополнительную информацию могу предоставить в переписке.

Спасибо!

12 лет назад
golota
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

noproblemis
Мария 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$12
2 дня
Качественно, быстро и на совесть! Спасибо за работу!
Мне жаль писать этот отзыв, потому что денег от заказчика я так и не дождалась. Я бы может его и не написала, но делаю это исключительно для того, чтобы обезопасить других.

Заявки фрилансеров

noproblemis
Мария 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Документация для игры

    $150

    Необходимо из ТЗ (технарский текст) получить вменяемый литературный текст описывающий игру (классическая документация к игре). Оформить в WiKi ТЗ около 120 страниц - 21000 слов --- ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Задача для адекватного рерайтера/копирайтера

    $100

    Необходимо написать тексты для каталога гостиниц. Есть своя специфика: один район — один текст. Пример, «гостиницы на Соколе» — на странице собраны гостиницы, расположенные в данном районе, и нужен сопроводительный текст. Таких текстов ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт нескольких статей. Срочно

    Необходимо сделать рерайт 5 статей, обьем достаточный. Рерайт нужно сделать сегодня! Оплата на ВМР по результатам сразу, тариф 40 р. за 1000 знаков без пробелов. Все последующие вопросы в личку.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Транскрибация аудио

    Нужны люди для перевода аудио в текст - семинары и тренинги, продолжительностью по 30-60 минут. Стоимость 5 рублей минута. Возможность долгосрочного сотрудничества.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 6 статей для сайта коттеджного посёлка

    $30

    Нужно написать 6 статей для сайта коттеджного посёлка с нужными ключевыми словами. Объём каждой статьи не менее 2500 знаков, 150р за текст, подробности буду указывать в ТЗ. Умение разбавлять ключевые фразы, понятный, читабельный текст. Бюджет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • СЕО-статьи

    Необходимо написать около 10 сео статей 2000-2500 знаков, тематика художественная ковка.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ищу рерайтера/копирайтера для сотрудничества

    Приглашаю к сотрудничеству рерайтеров (от 30 руб. за 1000 зн.) копирайтеров (от 80 руб. за 1000 зн.) Тематики разные, в основном, женские, мода, а также мебель, есть несколько текстов технической тематики. Важно, ...

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить описание товара

    Есть сайт с картинками. Надо к каждой картинке написать короткий, описывающий её текст. Пример текста: "Дом на зелёном фоне. Из трубы дым." На той же страничке вставляем ключевые слова: "дом, зеленый, ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад