Необходимо из ТЗ (технарский текст) получить вменяемый литературный текст описывающий игру (классическая документация к игре). Оформить в WiKi ТЗ около 120 страниц - 21000 слов --- ...
Статьи - мотивация персонала (5 шт)
Добрый день!
Необходимо написать 5 статей на тему «Мотивация персонала»
Статья должна быть от 2000 до 3000 символов без пробелов.
Цена не зависит от количества символов и является фиксированной-- 2,5 доллара за 1 статью.
Это не рерайт. Должен быть Копирайтиг и уникальный.
Статьи должны быть читаемые и итиресные для реальных пользователей.
Все статьи на одну тему-- мотивация персонала. К примеру: не материальная мотивация персонала и т. д.
Срок 5 дней.
Могут быть дополнительные заказы, будут оговариватся дополнительно.
Возможна предоплата/
Своевременную оплату гарантирую!
Дополнительную информацию могу предоставить в переписке.
Спасибо!
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Заявки фрилансеров
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