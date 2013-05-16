СЕО-статьи

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Завершен31 заявка232 просмотра

Необходимо написать около 10 сео статей 2000-2500 знаков, тематика художественная ковка.

12 лет назад
voodoo1985
Алексей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
5 дней
Ольга, спасибо Вам за качественно проделанную работу! Всё выполнено по ТЗ, качественно и в срок! Рекомендую Ольгу как опытного специалиста в своём деле!
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя и в полном объеме. Спасибо!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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