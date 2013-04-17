Нужно переделать техническое задание. Есть техническое задание (парсер, парсер по тому техническому заданию успешно написан), его нужно переделать в техническое задание на другой парсер. Размер - 30 страниц.
Текст для интернет магазина
Добрый день, уважаемый пользователи!
Требуется написать тексты для интернет магазина интим товаров и белья. Тексты нужны след:
1. о доставке.
Информацию по доставке и стоимости брать от сюда http://shop-logistics.ru/, единственное условия, написать что бесплатная доставка от 1999 руб, будет 4 вида доставки
а. курьер
б. самовывоз Москва так и по России
в. почта России
г. почтоматы
Плюс сделать упор если вы отказываетесь от товара, то уплатить за доставку вы обязаны
2. об оплате
3. о магазине
Написать что мы молодой магазин и быстро растущий больше 10000 товара и т.д.
4. возвраты
взять с любога интим магазина и красиво оформить
написать все в ворде, желательно с картинками
Заявки фрилансеров
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