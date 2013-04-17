Текст для интернет магазина

Добрый день, уважаемый пользователи!

Требуется написать тексты для интернет магазина интим товаров и белья. Тексты нужны след:

1. о доставке.

Информацию по доставке и стоимости брать от сюда http://shop-logistics.ru/, единственное условия, написать что бесплатная доставка от 1999 руб, будет 4 вида доставки

а. курьер

б. самовывоз Москва так и по России

в. почта России

г. почтоматы

Плюс сделать упор если вы отказываетесь от товара, то уплатить за доставку вы обязаны

2. об оплате

https://paysio.com/

3. о магазине

Написать что мы молодой магазин и быстро растущий больше 10000 товара и т.д.

4. возвраты

взять с любога интим магазина и красиво оформить

написать все в ворде, желательно с картинками