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Переделать техническое задание
Нужно переделать техническое задание.
Есть техническое задание (парсер, парсер по тому техническому заданию успешно написан), его нужно переделать в техническое задание на другой парсер.
Размер - 30 страниц.
Заявки фрилансеров
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