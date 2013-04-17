Переделать техническое задание

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Закрыт1 заявка150 просмотров

Нужно переделать техническое задание.

Есть техническое задание (парсер, парсер по тому техническому заданию успешно написан), его нужно переделать в техническое задание на другой парсер.

Размер - 30 страниц.

12 лет назад
nworm
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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