Есть текст-описание методики похудения. Требуется сделать сочную выжимку - написать самое основное и главное, сделать упор на описание выполнения упражнений, добавить что-то свое... Нужен опытный человек с ПОРТФОЛИО!, со знанием темы и желательно медицины. Текст ...
Написание уникальных статей
Написание уникальных статей. Это должны быть яркие интересные статьи, которые хочется читать. Полезные для пользователя который зашел на сайт. Статьи от которых тяжело оторваться. При этом с уникальностью не менее 95%.
Заявки фрилансеров
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