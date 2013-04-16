Нужен контентщик на постоянку - ремонт/тюнинг авто

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок243 просмотра

Сайт публикует обзоры и инструкции по ремонту и тюнингу авто.

Требуется контент-менеджер/ рерайтер для наполнения сайта. 1-2 статьи ежедневно, объёмом 1,5-4 к знаков.

Алгоритм такой: Вам выдаётся тема (например "как выбрать летнюю резину")- вы ищете материал, делаете рерайт, размещаете на нашем сайте. По одной теме- несколько статей.

Статьи пишутся для людей- то есть они должны быть интересными, познавательными и написаны правильным языком.

Требование к испольнителю одно- быть обязательно в "Теме"- активно интересоваться автомобилями, иметь опыт самостоятельного ремонта или тюнинга. Поэтому, скорее всего задача не для девушек (прекрасные копирайтеньши несоменно тоже выполнят работу, но колорит будет не тот...)

Маленький тест: "Преимущества иридиевых свечей, плюсы и минусы чип-тюнинга, Накачка шин азотом- миф?, полируем впускной коллектор, как выставить метки ГРМ на лачетти...." - если эти темы вызывают у вас неподдельный интерес- подписывайтесь.

Предложения оставляйте в виде суммы суммы в месяц, портфолио по теме было бы плюсом.

12 лет назад
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Master75
49 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Андрей отлично справляется с задачами, рекомендую как ответственного и инициативного сотрудника!
Отлично сработались с Андреем, он знает, чего хочет и умеет грамотно поставить задачу. По оплате вообще никаких проблем. Очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Master75
49 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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