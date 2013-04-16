Написание СЕО-статей для сайта салона красоты

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Закрыт18 заявок215 просмотров

Ищу опытного копирайта (только женщины!)

- Желательно знать основы PR.

- Ориентирование в услугах красоты.

- Обязательно знание СЕО.

- Креативное мышление приветствуется!

Цель: написание 30-ти СЕО страниц (размер 3 тыс. символов) для сайта салона красоты (ключевые слова для поисковиков)

Примеры страниц: Свадебная прическа, Наращивание волос, Мелирование волос, Женские стрижки, Свадебный макияж и т.д.

Все статьи должны заинтересовать посетителя воспользоваться услугами именно нашего салона!

Написание статей
12 лет назад
rigidoz
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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