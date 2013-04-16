Статья 3000 символов - Подписка на сайте

Тема статьи

Как следить за обновлениями на сайте

По каждому пункту очень лаконично, грамотно и понятно для любого пользователя, даже для того, который первый раз с этим сталкивается.

1. Подписка по email

подписка через сервисе http://feedburner.google.com/

2.

Что такое RSS?

Как пользоваться RSS-лентой?

Подписаться http://feedburner.google.com/fb/a/myfeeds?gsessionid=SHlL4YTQDW6KprUwxEyE5A

3. Twiter

Как следить за новостями в twiter

4. Соц сети

4.1 Вконтаке

4.2 Facebook

4.3 google plus

4.4 Я.ру

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