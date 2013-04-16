Статья 3000 символов - Подписка на сайте

Требуется написать две статьи о недобросовестной конкуренции на основании решения УФАС. Раскрыть тему недобросовестной конкуренции, описать ситуацию доступным для читателя языком. Ориентировочно 5000-6000 знаков/1 статья. От нас - ...
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Объем статьи - 3000 знаков или около того, оплата до 2 y.e. за 1000
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