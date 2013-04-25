SEO-тексты по тематике стоматологии

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Завершен8 заявок292 просмотра

Требуются тексты для наполнения консультациями раздела "Вопрос-Ответ" на портале http://topdent.ru.

Вам даются темы вопросов и список ключей, которые надо использовать. Вы пишете вопрос и ответ, якобы его задал посетитель портала и ответил врач-консультант. Медицинское образование и компетентность в вопросе медицины не требуется. Вопрос вы пишете от себя полностью (копирайт), ответ - за основу можно взять источники с других сайтов (форумы, сайты вопросов-ответов, статьи) и написать своими словами.

Примеры таких "вопросов-ответов":

http://topdent.ru/vopros-otvet/belye-desny.html

http://topdent.ru/vopros-otvet/shatayutsya-zuby-chto-delat.html

Объем одного "вопроса-ответа" 500-2500 символов (в задании будет указано)

Оплата из расчета 60 руб. / 1000 символов (без пробелов)

Связь через Skype: stephano480

12 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Edward_79
Эдуард 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$2
2 дня
Отличные тексты и четкое понимание ТЗ. Эдуард с энтузиазмом подошел к заданию и тексты получились очень живые и интересные. Ключи (SEO) так же вписаны очень изящно и оригинально. Рекомендую!
Степан просто уникальный заказчик, горячо его рекомендую. Четкое ТЗ и круглосуточная поддержка. И что самое приятное в работе с ним - требования соответствуют бюджету.
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$100
5 дней
Хороший и добросовестный исполнитель. Качественные тексты которые приятно читать. Буду обращаться еще.
В ТЗ четко поставлены задачи, Степан всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Edward_79
Эдуард 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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