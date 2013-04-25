SEO-тексты по тематике стоматологии

Требуются тексты для наполнения консультациями раздела "Вопрос-Ответ" на портале http://topdent.ru.

Вам даются темы вопросов и список ключей, которые надо использовать. Вы пишете вопрос и ответ, якобы его задал посетитель портала и ответил врач-консультант. Медицинское образование и компетентность в вопросе медицины не требуется. Вопрос вы пишете от себя полностью (копирайт), ответ - за основу можно взять источники с других сайтов (форумы, сайты вопросов-ответов, статьи) и написать своими словами.

Примеры таких "вопросов-ответов":

http://topdent.ru/vopros-otvet/belye-desny.html

http://topdent.ru/vopros-otvet/shatayutsya-zuby-chto-delat.html

Объем одного "вопроса-ответа" 500-2500 символов (в задании будет указано)

Оплата из расчета 60 руб. / 1000 символов (без пробелов)

Связь через Skype: stephano480