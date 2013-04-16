Требуются статьи по автомобильной тематике. В основном - запчасти для Форд Транзит. Планируемая оплата 50руб. за 1000 симв. без пробелов (зависит от качества текстов). Предпочтение отдается понимающим в теме копирайтерам. Для связи прошу указывать ...
Написать "отпугивающую" статью
Привет! Нужно Написать "отпугивающую" статью от покупки скрытых камер, чтобы клиент не захотел купить, а купил другие легальные камеры, которые предложены на сайте.
Учитывая следующие статьи и комментарии под ними:
http://www.specagent.ru/index.php/informaciya-o-tovarah/vibor-video-skritoj-videokameri
Обязательно упомянуть об уголовной ответственности и произошедших случаях. Статья минимум на 1,5-2 тыс.зн.
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