Привет! Нужно Написать "отпугивающую" статью от покупки скрытых камер, чтобы клиент не захотел купить, а купил другие легальные камеры, которые предложены на сайте.

Учитывая следующие статьи и комментарии под ними:

http://www.specagent.ru/index.php/informaciya-o-tovarah/vibor-video-skritoj-videokameri

http://goo.gl/vvGjG

Обязательно упомянуть об уголовной ответственности и произошедших случаях. Статья минимум на 1,5-2 тыс.зн.