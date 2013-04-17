Рерайт текста на 2500 знаков

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Завершен14 заявок237 просмотров

Есть текст с описанием программы на 3000 знаков. Нужно его ужать, убрав все лишнее до 2500 знаков, уникализировать и интересно преподнести. Выслушаю предложения по срокам цене. Если получится добротно - возможно дальнейшее сотрудничество.

12 лет назад
dnsl
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Быстро, качественно и за разумные деньги. Рекомендую.
Хороший заказчик: четкое тз, оперативная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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