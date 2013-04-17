Требуются статьи по автомобильной тематике. В основном - запчасти для Форд Транзит. Планируемая оплата 50руб. за 1000 симв. без пробелов (зависит от качества текстов). Предпочтение отдается понимающим в теме копирайтерам. Для связи прошу указывать ...
Рерайт текста на 2500 знаков
Есть текст с описанием программы на 3000 знаков. Нужно его ужать, убрав все лишнее до 2500 знаков, уникализировать и интересно преподнести. Выслушаю предложения по срокам цене. Если получится добротно - возможно дальнейшее сотрудничество.
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