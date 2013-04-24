Дизайн ванной комнаты

$460
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка107 просмотров

Необходимо написать серию статей о ремонте, отделке и идеях дизайна ванной комнаты.

12 лет назад
fizzza
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
12 лет назад
$460
10 дней
Николай успешно справился с поставленной задачей. Я получил легкочитаемые, интересные и уникальные статьи. Буду и в дальнейшем с ним сотрудничать, рекомендую.
От многих заказчиков Константина отличает уважительное отношение к копирайтеру. Грамотно и четко изложенное ТЗ не оставляет шансов для недопониманий. Быстрая оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание статей для сайта

    Требуется написание качественной статьи для сайта с использованием ключевых слов. Так же требуется написать интересные, эмоциональные, легкочитаемые тексты на сайт, с изображениями. 3 страницы примерно по 2000 знаков Уникальность ...

    Написание статей
    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтер

    Доброго времени суток! Нам требуются рерайтеры для СМИ сайта. Поиск информации в сети. Доведение текста до 98% уникальности. Находящиеся в сети с 09:00. Быстропишущие, грамотные ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание PR-статей

    $12

    Необходимо написать PR-статьи о средстве от повышенного потоотделения (антиперспирант). Объем 1 статьи: 2000-3000 символов. Стоимость 1 статьи 100 грн. Укажите пожалуйста строк, в который Вы можете выполнить заказ. ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт (тема салон красоты)

    $50

    Тематика: салон красоты, прически, укладки, косметология, маникюр, педикюр Количество текстов: 19 Объем текстов: 1000-3000 знаков с пробелами Суммарный объем исходных текстов: 36500 символов Стоимость: 35 р. за 1000 знаков с пробелами ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнители для качественного недорогого рерайта

    $250

    срочно нужно несколько авторов для долгосрочного сотрудничества. прошу людей, которые не понимают как проверять уникальность, которые не владеют грамотным русским языком, которые не знают где нужно ставить запятые и думают что знают лучше, чем заказчик ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ответственные копирайтеры требуются

    День добрый! Прошу меня понять, ребята, исхожу из опыта общения с копирайтерами. Если у вас проблемы с интернетом, электричеством или часто болеют дети - не беспокоить, так как продлевать сроки и выслушивать ваши ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад