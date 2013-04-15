Рерайт (тема салон красоты)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок277 просмотров

Тематика: салон красоты, прически, укладки, косметология, маникюр, педикюр

Количество текстов: 19

Объем текстов: 1000-3000 знаков с пробелами

Суммарный объем исходных текстов: 36500 символов

Стоимость: 35 р. за 1000 знаков с пробелами

Срок исполнения: до 7 дней

Уникальность: 95-100% по text.ru и content-watch.ru

Оплата на кошелек WMR

12 лет назад
B2ron
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ludmila1969
Людмила 
56 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Задание заключалось в рерайте нескольких текстов объемом в 35000 символов. Исполнителем я выбрал Людмилу. Был установлен срок исполнения в 1 неделю. Когда подошло время сдавать работу, Людмила перестала выходить на связь. Прошла ещё неделя, за которую я нашел другого исполнителя, после чего Людмила объявилась с оправданиями "на основной работе вышел цейтнот, не было времени даже сюда зайти", что конечно не делает ей чести. Черкануть пару строк, чтобы не подводить другого человека, дело 2-х минут. Слабо верится, что за неделю было этого не сделать. В связи с вышесказанным НЕ РЕКОМЕНДУЮ работать с данным фрилансером.

Заявки фрилансеров

ludmila1969
Людмила 
56 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

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