Здравствуйте, нужен толковый человек, который сможет не РЕРАЙТИТЬ, а писать все с нуля. Интересны цены за 1000 символов, нужно написать 10-20 статей, в том числе и сео-тексты на сайт!
Рерайт (тема салон красоты)
Тематика: салон красоты, прически, укладки, косметология, маникюр, педикюр
Количество текстов: 19
Объем текстов: 1000-3000 знаков с пробелами
Суммарный объем исходных текстов: 36500 символов
Стоимость: 35 р. за 1000 знаков с пробелами
Срок исполнения: до 7 дней
Уникальность: 95-100% по text.ru и content-watch.ru
Оплата на кошелек WMR
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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