Три статьи по 450 слов. 1 - копирайт, 2 - рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок208 просмотров

Требуется копирайт 1 статьи и два ее рерайта.

Объем текста - по 450 слов в каждой статье.

Цена договорная.

Сроки написания - не жмут.

Имеется список тематических слов, желательных, но не обязательных к употреблению.

Аналогичных текстов потребуется еще много, поэтому в перспективе хотелось бы найти постоянного автора.

Тематика публикаций и список тематических слов - по запросу.

12 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

regonchik
Регина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Красиво, грамотно, быстро! Копирайт на 5 из 5.
все хорошо)

Заявки фрилансеров

regonchik
Регина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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