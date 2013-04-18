Три статьи по 450 слов. 1 - копирайт, 2 - рерайт

Требуется копирайт 1 статьи и два ее рерайта.

Объем текста - по 450 слов в каждой статье.

Цена договорная.

Сроки написания - не жмут.

Имеется список тематических слов, желательных, но не обязательных к употреблению.

Аналогичных текстов потребуется еще много, поэтому в перспективе хотелось бы найти постоянного автора.

Тематика публикаций и список тематических слов - по запросу.