Написание статьи для сайта

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Завершен17 заявок369 просмотров

Требуется написание качественной статьи для сайта с использованием ключевых слов. Тематика: софт

Уникальность текста - 100%

Формат Word

Объем 4000 зн. с пробелами.

Написание статей
12 лет назад
irina-ams
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$8
2 дня
Грамотное и оперативное выполнение задания, творческий подход к работе.
Отличный заказчик! Рекомендую!
lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$20
2 дня
Очень понравилось сотрудничать с Ольгой. Задание выполнено в соответствии со всеми требованиями и точно в срок. Текст приятно читать. Благодарю за сотрудничество!
Подробнейшее задание, спокойная работа, адекватная сдача-приемка, моментальная оплата :) Спасибо за сотрудничество, Ирина!
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
$70
1 день
Александр - очень ответственный и грамотный исполнитель. К заданию подошел творчески, учел все ключевые моменты. Профессионал своего дела. Результатом довольна, всем рекомендую!
Очень понравилось работать с Ириной. Предоставляет грамотное техническое задание, позволяющее сразу разобраться в сути вопроса. Общаться с заказчиком - легко и приятно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
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