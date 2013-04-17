Рерайтинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок273 просмотра

Нужен рерайтинг несложных текстов. Примерно 5-10 т.з. в течение дня. Выберу нескольких исполнителей по оптимальному соотношению цена/качество.

12 лет назад
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

0665469195
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Елена написала неплохие тексты, прислала в соответствии со сроками. Спасибо за работу!
С Еленой было приятно сотрудничать, относится с пониманием и оплату провела без задержек!

Заявки фрилансеров

0665469195
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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