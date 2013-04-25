0665469195

Елена Носова 0665469195

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Словом можно убить,словом можно спасти,словом можно полки за собой повести!

Для слов имеется приставка, корень, суффикс и окончание, но не каждый может вложить в них музыку.

А я смогу!

Портфолио

Отзывы заказчиков

Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Написание цикла статей о курении
Написание статей
Хорошая работа. Ответственный исполнитель. Спасибо
Марианна - отличный заказчик. При необходимости всегда подскажет, направит в верное русло. А самое главное оплату всегда производила в срок.
Ответный отзыв
Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Копирайтеры
Отличный исполнитель. Сделала работу быстро, качественно. Приятна в общении. Изначально разберется в ТЗ, а потом пишет. Все написано без ошибок орфографических и пунктуационных. Хорошо разбирается во многих темах, а если в чем-то сомневается, то спросит или сама найдет информацию, по нужному вопросу. Когда отдаете Елене проект, то можете не переживать ни за качество, ни за сроки. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую, как порядочного и хорошего исполнителя!
Евгений оказался отличным заказчиком! Приятный в общении, при необходимости четко уточняет задание. А самое главное - своевременно оплатил выполненную работу. Желаю видеть побольше таких заказчиков, как Евгений на Веблансере.
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ffstudiospb
Федор 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Рерайт статей сонника
Елена очень чёткий и хороший исполнитель. Старательно и качественно выполняет кропотливую работу по рерайту.
Советую Федора как отличного работодателя. Вначале работы очень помог и доступно объяснил - последовательность выполнения задания. А для такого новичка как я - это немаловажно! Надеюсь на длительное сотрудничество.
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vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Нужны копирайтеры/рерайтеры
Елена очень ответственный человек и сдает все работы в срок. Уровень письма радует, всё по стандартам русского языка. Рекомендую.
С Викторией, очень легко и удобно работать (всегда на связи). Оплата своевременна! Рекомендую!
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Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
8 баллов
12 лет назад
Рерайтинг
Елена написала неплохие тексты, прислала в соответствии со сроками. Спасибо за работу!
С Еленой было приятно сотрудничать, относится с пониманием и оплату провела без задержек!
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Копирайтинг
12 отзывов
от $1
от 1 дня
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