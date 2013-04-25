Словом можно убить,словом можно спасти,словом можно полки за собой повести!
Для слов имеется приставка, корень, суффикс и окончание, но не каждый может вложить в них музыку.
А я смогу!
Портфолио
- Токсикоз313 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Хорошая работа. Ответственный исполнитель. Спасибо
Ответный отзыв
Марианна - отличный заказчик. При необходимости всегда подскажет, направит в верное русло. А самое главное оплату всегда производила в срок.
$20
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Сделала работу быстро, качественно. Приятна в общении. Изначально разберется в ТЗ, а потом пишет. Все написано без ошибок орфографических и пунктуационных. Хорошо разбирается во многих темах, а если в чем-то сомневается, то спросит или сама найдет информацию, по нужному вопросу. Когда отдаете Елене проект, то можете не переживать ни за качество, ни за сроки. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую, как порядочного и хорошего исполнителя!
Ответный отзыв
Евгений оказался отличным заказчиком! Приятный в общении, при необходимости четко уточняет задание. А самое главное - своевременно оплатил выполненную работу. Желаю видеть побольше таких заказчиков, как Евгений на Веблансере.
$30
10 баллов
12 лет назад
Елена очень чёткий и хороший исполнитель. Старательно и качественно выполняет кропотливую работу по рерайту.
Ответный отзыв
Советую Федора как отличного работодателя. Вначале работы очень помог и доступно объяснил - последовательность выполнения задания. А для такого новичка как я - это немаловажно! Надеюсь на длительное сотрудничество.
$10
10 баллов
12 лет назад
Елена очень ответственный человек и сдает все работы в срок. Уровень письма радует, всё по стандартам русского языка. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Викторией, очень легко и удобно работать (всегда на связи). Оплата своевременна! Рекомендую!
$10
8 баллов
12 лет назад
Елена написала неплохие тексты, прислала в соответствии со сроками. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
С Еленой было приятно сотрудничать, относится с пониманием и оплату провела без задержек!
Копирайтинг
12 отзывов
от $1
от 1 дня
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