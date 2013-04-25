Отличный исполнитель. Сделала работу быстро, качественно. Приятна в общении. Изначально разберется в ТЗ, а потом пишет. Все написано без ошибок орфографических и пунктуационных. Хорошо разбирается во многих темах, а если в чем-то сомневается, то спросит или сама найдет информацию, по нужному вопросу. Когда отдаете Елене проект, то можете не переживать ни за качество, ни за сроки. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую, как порядочного и хорошего исполнителя!