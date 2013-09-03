Добрый день, всем.

Требуются профессиональные копирайтеры/рерайтеры.

Требования:

-Грамотность

- Читабельность текстов, без бреда

- Перед тем, как писать предложение, следует его обдумать.

- Делать работу в срок и по ТЗ

- не бояться больших ТЗ, потому что были те, кто не читал ТЗ, если оно больше 1 страницы.

- Исправлять тексты, если нужны правки.

- Вдумчиво читать тз, если есть вопросы, то задавать, а не написать, а потом говорить, что было не понятно что-то

Когда подаете заявку, то указывайте:

- Возраст

- Время работы

- Опыт работы

- образование

- как с Вами связаться.

- предпочтительные темы

- способы оплаты

Просьба студии и команды не беспокоить, только профессионалы одиночки.

Цена:

рерайтинг - от 30/1000

копирайтинг - от 50/1000, в зависимости от темы.

С Уважением, Евгений!