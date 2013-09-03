Копирайтеры

КопирайтингЗавершен29 заявок426 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, всем.

Требуются профессиональные копирайтеры/рерайтеры.

Требования:

-Грамотность

- Читабельность текстов, без бреда

- Перед тем, как писать предложение, следует его обдумать.

- Делать работу в срок и по ТЗ

- не бояться больших ТЗ, потому что были те, кто не читал ТЗ, если оно больше 1 страницы.

- Исправлять тексты, если нужны правки.

- Вдумчиво читать тз, если есть вопросы, то задавать, а не написать, а потом говорить, что было не понятно что-то

Когда подаете заявку, то указывайте:

- Возраст

- Время работы

- Опыт работы

- образование

- как с Вами связаться.

- предпочтительные темы

- способы оплаты

Просьба студии и команды не беспокоить, только профессионалы одиночки.

Цена:

рерайтинг - от 30/1000

копирайтинг - от 50/1000, в зависимости от темы.

С Уважением, Евгений!

10 лет назад
Evgen311293
Евгений 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
0665469195
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Сделала работу быстро, качественно. Приятна в общении. Изначально разберется в ТЗ, а потом пишет. Все написано без ошибок орфографических и пунктуационных. Хорошо разбирается во многих темах, а если в чем-то сомневается, то спросит или сама найдет информацию, по нужному вопросу. Когда отдаете Елене проект, то можете не переживать ни за качество, ни за сроки. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую, как порядочного и хорошего исполнителя!
Евгений оказался отличным заказчиком! Приятный в общении, при необходимости четко уточняет задание. А самое главное - своевременно оплатил выполненную работу. Желаю видеть побольше таких заказчиков, как Евгений на Веблансере.
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