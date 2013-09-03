Для нового стоматологического портала требуется рерайт и публикация отзывов для каталога стоматологических клиник г. Москвы. Цена – 30 рублей за 1 000 знаков без пробелов. Большой объем работы. Размер одного отзыва – от 150 до 700 знаков без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, всем.
Требуются профессиональные копирайтеры/рерайтеры.
Требования:
-Грамотность
- Читабельность текстов, без бреда
- Перед тем, как писать предложение, следует его обдумать.
- Делать работу в срок и по ТЗ
- не бояться больших ТЗ, потому что были те, кто не читал ТЗ, если оно больше 1 страницы.
- Исправлять тексты, если нужны правки.
- Вдумчиво читать тз, если есть вопросы, то задавать, а не написать, а потом говорить, что было не понятно что-то
Когда подаете заявку, то указывайте:
- Возраст
- Время работы
- Опыт работы
- образование
- как с Вами связаться.
- предпочтительные темы
- способы оплаты
Просьба студии и команды не беспокоить, только профессионалы одиночки.
Цена:
рерайтинг - от 30/1000
копирайтинг - от 50/1000, в зависимости от темы.
С Уважением, Евгений!
- Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $500
Здравствуйте, приглашаются ответственные люди на должность рерайтера. Оплата за 1000 символов 25 рублей. Темы разные и популярные, сказал бы даже интересные. Карьерный рост также приветствуется, спустя время готов платить и 30 рублей, возможно и больше, ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт игровой тематики http://portal-gamers.com/, нужно делать рерайты игровых новостей. Статьи должны быть где-то около 1000 символов. За 1000 символов буду платить 0,85$. Новостей много, так что есть возможность заработать деньги.Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $125
Для файлообменика необходимо произвести конкурс про розыгрыванию приза: Apple iPad mini 32Gb Wi-Fi + Cellular Необходимо придумать и описать поведение конкурса, а так продумать примерное графическое оформление конкурса на странице сайта, чтобы о нем знали все ...Завершен10 лет назад
Для каталога стоматологических клиник требуется написать тексты с описанием стоматологий. Задача составления описаний — составить микро-презентацию, перечислить максимум особенностей клиники. 1. 30 руб за 1 000 знаков без пробелов. 2. 1 описание – 300–500 знаков б/п. 3. ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Написание новостей для сайта (Интернет-магазин брендовых женских сумок) Требования: - 100% уникальность статей; - количество символов 1000 - 2000.Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Добрый день Есть 83 ключевых слова, нужно написать на каждое из них по одному тексту 2000 без пробелов. Готова предложить по деньгам 1$ за 1000 без пробелов, т.е. 166$ за проект и возможно будут последующие. Требую уникальность ...Закрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно написать 30 описаний к товарам для интернет-магазина. Описания должны быть очень качественными и интересными для клиентов. В каждое описание нужно красиво вставить 3-5 ключевых слова, подобранных мною. Каждое описание должно быть разделено ...Завершен10 лет назад
Для интернет-магазина в раздел «Что такое Power Bank» нужна статья. ~ 1-1,5 тыс. символов.Завершен10 лет назад
Написать уникальные тайтлы и дескрипшн для категорий сайта. Создать категории на сайте - ЦМС - Presta Shop. Всего не более 50 категорий Указывайте цену и сроки исполнения.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад