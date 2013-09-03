Новости на сайт

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Написание новостей для сайта (Интернет-магазин брендовых женских сумок)

Требования:

- 100% уникальность статей;

- количество символов 1000 - 2000.

10 лет назад
alba-soboni
Елена 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
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