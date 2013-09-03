Новости на сайт

Добрый день Есть 83 ключевых слова, нужно написать на каждое из них по одному тексту 2000 без пробелов. Готова предложить по деньгам 1$ за 1000 без пробелов, т.е. 166$ за проект и возможно будут последующие. Требую уникальность ...
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Написание новостей для сайта (Интернет-магазин брендовых женских сумок)
Требования:
- 100% уникальность статей;
- количество символов 1000 - 2000.
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