Рерайт. Тематика недвижимость

Добрый день

Есть 83 ключевых слова, нужно написать на каждое из них по одному тексту 2000 без пробелов. Готова предложить по деньгам 1$ за 1000 без пробелов, т.е. 166$ за проект и возможно будут последующие.

Требую уникальность от 94% по Адвего, наличие ключевого слова в заголовке и в тексте 1 раз.

Это все. Стиль и оформление не важно. Пишите, как умеете.

С заинтересованными готова обсудить условия