Рерайт. Тематика недвижимость

$250
КопирайтингЗакрыт22 заявки360 просмотров
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Добрый день

Есть 83 ключевых слова, нужно написать на каждое из них по одному тексту 2000 без пробелов. Готова предложить по деньгам 1$ за 1000 без пробелов, т.е. 166$ за проект и возможно будут последующие.

Требую уникальность от 94% по Адвего, наличие ключевого слова в заголовке и в тексте 1 раз.

Это все. Стиль и оформление не важно. Пишите, как умеете.

С заинтересованными готова обсудить условия

10 лет назад
starikova_alya
Алина 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
Mimo_de_Janeiro
Григорий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$166
7 дней
Самый обыкновенный кидала. Получил три статьи и нажал "Сотрудничество не состоялось"В комментарии указал,что работа ниже нужной уникальности. Есть скрин,подтверждающий обратное.Также есть информация ,что были кинуты другие исполнители,оставившие заявки в проекте.
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