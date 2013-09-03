Текст для разделов сайта

Нужно сделать копирайт текстов описания категорий для сайта объявлений по аренде спецтехники. Существующие тексты я дам. Тексты небольшие, 2-6 предложения. Всего категорий около 40 штук. Тексты взяты с одного рабочего сайта и необходимо их уникализировать. Проверку уникальности я ...