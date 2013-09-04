Написание текстов для страниц интернет-магазина

$50
КопирайтингЗавершен21 заявка247 просмотров
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есть интернет-магазин для него нужно написать текста для старниц: Доставка и Оплата, основные значения предоставлю.

10 лет назад
demidenko_d
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dizbest
Иляна 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Рекомендую данного человека, справилась с заданием на 10 балов, очень оперативно, качественно, и не дорого.
Благодарю Дениса за то, что доверил мне свой проект. Отличный заказчик - четкое задание, ответил на все дополнительные вопросы, работа была принята сразу же! Рекомендую всем фрилансерам принимать активное участие в проектах Дениса! А я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и дальше.
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