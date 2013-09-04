Написание текстов для страниц интернет-магазина

Благодарю Дениса за то, что доверил мне свой проект. Отличный заказчик - четкое задание, ответил на все дополнительные вопросы, работа была принята сразу же! Рекомендую всем фрилансерам принимать активное участие в проектах Дениса! А я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и дальше.