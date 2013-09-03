Стилистическая правка и корректура

КопирайтингЗакрыт10 заявок198 просмотров
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Необходимо вдумчиво поправить 2 странички текста об услугах.

Не рерайт, не уникализация, а стилистическая правка текста

Преимущество тем у кого в портфолио будут более качественные тексты.

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10 лет назад
mkm2
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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