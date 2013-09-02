Рерайт 12 статей по похудению.

КопирайтингЗакрыт24 заявки204 просмотра
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Есть 12 статей о похудении нужно их отрерайтить без потери смысла, так как статьи находятся на продажной странице все должно быть в первую очередь для людей, а не поисков! Рерайт должен быть качественным максимально уникальным.

Сроки как можно скорее, желательно чтобы уже завтра все было готово, если есть возможность за сегодня то вообще прекрасно было бы!

Бюджет не высок поэтому ищу золотую середину.

10 лет назад
av_newlife
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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