Рерайт 12 статей по похудению.

Нужны описания категорий или просто тексты по теме «одежда, обувь». Даются ключевые фразы, которые нужно использовать в тексте. Нужен текст для категории с использованием указанных фраз. Оплата 1у.е за 1000 символов без пробелов. От вас ...
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Есть 12 статей о похудении нужно их отрерайтить без потери смысла, так как статьи находятся на продажной странице все должно быть в первую очередь для людей, а не поисков! Рерайт должен быть качественным максимально уникальным.
Сроки как можно скорее, желательно чтобы уже завтра все было готово, если есть возможность за сегодня то вообще прекрасно было бы!
Бюджет не высок поэтому ищу золотую середину.
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