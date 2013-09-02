Описание категорий одежды и обуви

Необходим грамотный копирайтер. Прошу писать только в том случае, если вы готовы работать на постоянной основе и появляться в сети несколько раз в день. Оплата 30р за 1000 символов, яндекс деньги. Оплата осуществляется за пробную ...
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Нужны описания категорий или просто тексты по теме «одежда, обувь». Даются ключевые фразы, которые нужно использовать в тексте. Нужен текст для категории с использованием указанных фраз. Оплата 1у.е за 1000 символов без пробелов. От вас примеры выполненых текстов по тематике и контактные данные скайп или почту. Оплата вебмани или на карточку приватбанка.
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