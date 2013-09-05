Копирайтинг. Электроника и бытовая техника

Необходим грамотный копирайтер. Прошу писать только в том случае, если вы готовы работать на постоянной основе и появляться в сети несколько раз в день. Оплата 30р за 1000 символов, яндекс деньги. Оплата осуществляется за пробную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Для интернет-магазина требуется копирайтинг текстов описаний товаров, подробное задание ниже.
Тематика статей: Электроника и бытовая техника (на первом этапе автонавигаторы и плееры)
Объем одного материала около 1000-1500 знаков б.п.
Что бы хотелось видеть в итоге:
Нам требуется не обзор, а именно грамотное описание товара. То есть описание, которое базируется на характеристиках и свойствах товара (но не сводится к их перечислению) и раскрывает какие преимущества даст тот или иной продукт пользователю.
Тексты должны соответствовать следующим требованиям:
1. Описание должно быть кратким и емким.
2. Нужно писать так, будто эксперт рассказывает своему другу.
3. Не нужно дублировать перечень технических характеристик.
4. Описание должно мотивировать на покупку.
5. Нужно указывать, что отличает этот товар от остальных похожих.
Более подробную информацию по текстам, конкретный пример (как именно надо писать) и задание готов выслать вам на почту или в скайп.
С вашей стороны желательно понимание тематики, опыт и работа на full free-lance, чтобы иметь много времени на написание текстов. Желательно также приложить ссылки на Ваши выполненные работы по данной или схожей тематике.
В случае успешного выполнения работы продолжим сотрудничество с гарантированно большим объемом работ.
Просьба заранее указывать желаемый бюджет за 1000 символов б.п. и расчетное время, которое вам понадобится на написание одного текста описания.
Спасибо!
- Похожие заказы
- $250Копирайтинг28 заявокЗакрыт10 лет назад
Неспешно разыскивается автор, хорошо разбирающийся в вопросах строительства. В идеале, человек, имеющий строительное образование. Предлагаю длительное сотрудничество на постоянной основе. В настоящий момент требуется порядка 120 статей по 4 000 знаков в месяц. Предлагаю один ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Уважаемые господа! Требуется сделать рерайт дипломной работы по теме: Борьба с оборотом наркотиков! На данный момент оригинальность 40% нужно сделать не ниже 65-70% Срок: 03.09.2013 до 10.00 Жду ваших предложений Кого заинтересует диплом вышлю!Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен человек для написания рерайта по моим исходникам. Темы бывают разные: от туризма до авто со стройкой. Работу необходимо делать 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходные отдыхаем. Ключевых слов нет. Просто текст, ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Предлагаю сотрудничество рерайтерам, которым нужна постоянная работа. Исходники предоставляются. Тематики разные. Также рассматриваю предложения от новичков. Возможно обучение (при наличии способностей к изложению:)) План — 7–8 тыс. зн. в день. Умение писать изложение, а не построчный синонимайзинг. Стоимость ДО ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать описание для странички с магазином. Описание должно отражать суть самого магазина и быть полезным покупателю. 2000 символов, без пробелов. Требуемая уникальность: 90% Оплата 35 рублей за 1000 символов. Всего нужно 13 статей. Указывать точные вхождения ключевые слов ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать 4 статьи по 3000 символов каждая, уникальностью не меньше 95 %. Оплата 30 руб./тыс. символов. Сроки выполнения - до 06.09.2013 г.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Просьба сразу указывать стоимость и срок выполнения работы!!! Специфика — ресурс позволяющий избавиться от причин своего стресса Необходим рерайт имеющейся статьи в 2 разных экземплярах. 1ый вариант продающая статья, рассказывающая о всех плюсах этого сервиса, чтобы человек прочитав ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад