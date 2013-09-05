Копирайтинг. Электроника и бытовая техника

Добрый день!

Для интернет-магазина требуется копирайтинг текстов описаний товаров, подробное задание ниже.

Тематика статей: Электроника и бытовая техника (на первом этапе автонавигаторы и плееры)

Объем одного материала около 1000-1500 знаков б.п.

Что бы хотелось видеть в итоге:

Нам требуется не обзор, а именно грамотное описание товара. То есть описание, которое базируется на характеристиках и свойствах товара (но не сводится к их перечислению) и раскрывает какие преимущества даст тот или иной продукт пользователю.

Тексты должны соответствовать следующим требованиям:

1. Описание должно быть кратким и емким.

2. Нужно писать так, будто эксперт рассказывает своему другу.

3. Не нужно дублировать перечень технических характеристик.

4. Описание должно мотивировать на покупку.

5. Нужно указывать, что отличает этот товар от остальных похожих.

Более подробную информацию по текстам, конкретный пример (как именно надо писать) и задание готов выслать вам на почту или в скайп.

С вашей стороны желательно понимание тематики, опыт и работа на full free-lance, чтобы иметь много времени на написание текстов. Желательно также приложить ссылки на Ваши выполненные работы по данной или схожей тематике.

В случае успешного выполнения работы продолжим сотрудничество с гарантированно большим объемом работ.

Просьба заранее указывать желаемый бюджет за 1000 символов б.п. и расчетное время, которое вам понадобится на написание одного текста описания.

Спасибо!