Описание розничного магазина

Необходимо сделать описание для странички с магазином. Описание должно отражать суть самого магазина и быть полезным покупателю.

2000 символов, без пробелов.

Требуемая уникальность: 90%

Оплата 35 рублей за 1000 символов.

Всего нужно 13 статей.

Указывать точные вхождения ключевые слов не обязательно! Разбавка ключей в тексте и использование синонимов приветствуется. Так же не бойтесь склонять ключевые фразы по ходу текста. Требуется вхождение не менее 3-х ключевиков.

Ключевики в csv.