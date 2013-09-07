Написание статьи

Здравствуйте. Нужен быстрый рерайтер, который может делать качественный рерайт со сканов книг по генеалогии. Работы пока достаточно много, если сработаемся, то переведем процесс на постоянную основу. Тексты придется оптимизировать (то есть в каждую статью вставлять примерно 5-6 ...