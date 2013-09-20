Копирайтинг на различную тематику

КопирайтингЗавершен31 заявка245 просмотров
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Здравствуйте!

Необходим копирайтинг на различную тематику: новости, описание товаров, описание разделов сайта и т.д.

Для начала необходимы примерно 50 статей, каждая по 1000-1300 знаков.

Интересна цена одной статьи!

Оплата веб-манями.

10 лет назад
dennni
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
tanya_1981
Татьяна 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$50
10 дней
Все прошло успешно! Большое спасибо Татьяне за проделанную работу! Будем сотрудничать дальше!
Михаил - порядочный заказчик, а также очень вежливый и внимательный человек. Спасибо за сотрудничество, было очень приятно работать с Вами, надеюсь на дальнейшее продолжение!
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