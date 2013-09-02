Цикл статей по строительству дома

$50
КопирайтингЗавершен5 заявок139 просмотров
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Нужны будут целый ряд текстов по инженерным коммуникациям. Первая - разводка электропроводки. Стоимость 200 руб. ТЗ - исполнителю.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа. Любая тема по плечу. Спасибо!
Рада нашему сотрудничеству! Марианна все время на связи, оплата во время, тз четкое!
Nata___Li
Наталья 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$10
3 дня
Наталья предоставила грамотный и содержательный текст. Буду обращаться еще. Спасибо
С Марианной приятно работать. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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