Цикл статей по строительству дома

Привет всем. Необходимо написать несколько текстов для сайта, небольших. Ну русском и на английском.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны будут целый ряд текстов по инженерным коммуникациям. Первая - разводка электропроводки. Стоимость 200 руб. ТЗ - исполнителю.
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