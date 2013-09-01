Требуется рерайтер для постоянной работы

Требуется рерайтер для постоянного сотрудничества.

- Цена – 25 рублей за 1 к

- От исполнителя требуется написание, размещение и в дальнейшем кидание анонсов на размещенные статьи в группу в ВК

- Ежедневно требуется 10 коротких заметок-анонсов о будущих сериях того или иного сериала, т.е. нужно 1 раз в день посетить сайты – источники, посмотреть какие серии только что вышли и написать о

следующих сериях (т.е. если сегодня вышла 19 серия какого-либо сериала, то нужно писать о 20 серии – это самое важное условие работы, т.к. нужна только самая свежая информация!), которые только что

вышли и делать анонс на следующую серию. Объем новости примерно 400 – 600 знаков без пробелов.

- Отталкиваться в написании такого анонса можно от событий в предыдущих сериях + отчасти фантазировать. В анонсе новой серии можно, например, высказать свою версию/мнение о продолжении сериала.

- Один раз в новости нужно выделить значимый кусок текста (стронгом, курсивом или подчеркиванием)

В дальнейшем в ВК будет группа под наш сайт, туда будет нужно кидать анонсы на размещенные материалы.

Размещать статьи несложно, кидать анонсы в ВК еще проще.

После пробного задания скину все подробные инструкции.

Нужно, чтобы вы представляли, о чем идет речь в сериале, и могли о нем писать. Конечно, желательно, чтобы вы смотрели все сериалы, о которых пишите, но это не так критично. Если вы почитаете

информацию по сериалу и сможете адекватно и интересно о нем написать, то такой вариант тоже подходит.

Информацию о сериалах можно брать здесь:

newstudiogroup.tv/

kubik3.ru/

Заголовки: формата "Сериал "***", Сезон №, серия №...." + в заголовке обязательно должна упоминаться фраза "смотреть онлайн". При этом заголовок не должен быть типовым, в виде "Викинги, сезон 1,

серия 5 – смотреть онлайн". Это неправильный заголовок. Правильный будет вида "Викинги, 1 сезон, 5 серия – смотреть онлайн или нет, вопрос не стоит" или "Викинги, сезон 1, серия 8 – кто хочет

смотреть онлайн на битву двух врагов?"

Нужен обзор новой серии: Под куполом/ Under the Dome (Сезон 1, Серия 9)

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Объем – 500 знаков без пробелов

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