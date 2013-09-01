Требуется рерайтер для постоянной работы

Срочно! Нужны рерайтеры! 25р/1000 Требуются рерайтеры на постоянное сотрудничество. Объемами обеспечу. !! на этот проект требуются люди, которые УМЕЮТ КРАСИВО ПИСАТЬ!!! Работать можно по гибкому графику. Темы разные (простые). Оплата 25р/1000зн вэбмани, яндекс деньги. При длительном сотрудничестве оплата будет повышаться. Желательно, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайтер для постоянного сотрудничества.
- Цена – 25 рублей за 1 к
- От исполнителя требуется написание, размещение и в дальнейшем кидание анонсов на размещенные статьи в группу в ВК
- Ежедневно требуется 10 коротких заметок-анонсов о будущих сериях того или иного сериала, т.е. нужно 1 раз в день посетить сайты – источники, посмотреть какие серии только что вышли и написать о
следующих сериях (т.е. если сегодня вышла 19 серия какого-либо сериала, то нужно писать о 20 серии – это самое важное условие работы, т.к. нужна только самая свежая информация!), которые только что
вышли и делать анонс на следующую серию. Объем новости примерно 400 – 600 знаков без пробелов.
- Отталкиваться в написании такого анонса можно от событий в предыдущих сериях + отчасти фантазировать. В анонсе новой серии можно, например, высказать свою версию/мнение о продолжении сериала.
- Один раз в новости нужно выделить значимый кусок текста (стронгом, курсивом или подчеркиванием)
В дальнейшем в ВК будет группа под наш сайт, туда будет нужно кидать анонсы на размещенные материалы.
Размещать статьи несложно, кидать анонсы в ВК еще проще.
После пробного задания скину все подробные инструкции.
Нужно, чтобы вы представляли, о чем идет речь в сериале, и могли о нем писать. Конечно, желательно, чтобы вы смотрели все сериалы, о которых пишите, но это не так критично. Если вы почитаете
информацию по сериалу и сможете адекватно и интересно о нем написать, то такой вариант тоже подходит.
Информацию о сериалах можно брать здесь:
Заголовки: формата "Сериал "***", Сезон №, серия №...." + в заголовке обязательно должна упоминаться фраза "смотреть онлайн". При этом заголовок не должен быть типовым, в виде "Викинги, сезон 1,
серия 5 – смотреть онлайн". Это неправильный заголовок. Правильный будет вида "Викинги, 1 сезон, 5 серия – смотреть онлайн или нет, вопрос не стоит" или "Викинги, сезон 1, серия 8 – кто хочет
смотреть онлайн на битву двух врагов?"
Нужен обзор новой серии: Под куполом/ Under the Dome (Сезон 1, Серия 9)
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Под куполом сезон 1 Серия 9 смотреть онлайн на русском языке
посмотреть 9 серию Под куполом
Объем – 500 знаков без пробелов
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