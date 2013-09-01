Рерайт 5.5К

Требуется копирайтинг для 5 страниц сайта 1. http://transfermadrid.net/ru/traslados-aeropuerto-madrid.html 2. http://transfermadrid.net/ru/toledo.html 3. http://transfermadrid.net/ru/avila.html 4. http://transfermadrid.net/ru/cuenca.html 5. http://transfermadrid.net/ru/segovia.html По 1800 знаков. Т.е. всего 9000 знаков, далее будет заказ еще для 20 других страниц. Слова, которые должны быть в текстах (плотность 1/150) 1. прокат автомобиля 2. прокат ...