Рерайт 5.5К

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Необходимо выполнить рерайт.
Два текста. Тема: бухгалтерские услуги.
Объём 5.5К.
Жду вопросы и предложения.
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