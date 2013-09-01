Рерайт 5.5К

КопирайтингЗавершен2 заявки98 просмотров
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Необходимо выполнить рерайт.

Два текста. Тема: бухгалтерские услуги.

Объём 5.5К.

Жду вопросы и предложения.

10 лет назад
sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Valeriy-7
58 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Задача выполнена в срок. Статьи Валерия отлично читаются. Рекомендую!
Четко поставленное задание. Все отлично. Рекомендую.
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