Требуется копирайтинг для 5 страниц сайта

1. http://transfermadrid.net/ru/traslados-aeropuerto-madrid.html

2. http://transfermadrid.net/ru/toledo.html

3. http://transfermadrid.net/ru/avila.html

4. http://transfermadrid.net/ru/cuenca.html

5. http://transfermadrid.net/ru/segovia.html

По 1800 знаков. Т.е. всего 9000 знаков, далее будет заказ еще для 20 других страниц.

Слова, которые должны быть в текстах (плотность 1/150)

1. прокат автомобиля

2. прокат автомобиля в Мадриде

3. прокат автомобиля в Испании

4. прокат автомобиля с водителем

5. прокат авто

6. прокат авто в Мадриде

7. прокат авто в Испании

8. прокат авто с водителем

9. аренда автомобиля

10. аренда автомобиля в Мадриде

11. аренда автомобиля в Испании

12. аренда автомобиля с водителем

13. аренда машины

14. аренда машины в Мадриде

15. аренда машины в Испании

16. аренда машины с водителем

17. экскурсии в Испании

Заметка: компания предоставляет прокат автомобиля только с водителем.

Жду Ваших цен за всю работу.

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