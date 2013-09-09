Статья на 3000 по ключам. Уник 95%. Оплата - 5 долларов за статью
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Требуется копирайтинг для 5 страниц сайта
1. http://transfermadrid.net/ru/traslados-aeropuerto-madrid.html
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По 1800 знаков. Т.е. всего 9000 знаков, далее будет заказ еще для 20 других страниц.
Слова, которые должны быть в текстах (плотность 1/150)
1. прокат автомобиля
2. прокат автомобиля в Мадриде
3. прокат автомобиля в Испании
4. прокат автомобиля с водителем
5. прокат авто
6. прокат авто в Мадриде
7. прокат авто в Испании
8. прокат авто с водителем
9. аренда автомобиля
10. аренда автомобиля в Мадриде
11. аренда автомобиля в Испании
12. аренда автомобиля с водителем
13. аренда машины
14. аренда машины в Мадриде
15. аренда машины в Испании
16. аренда машины с водителем
17. экскурсии в Испании
Заметка: компания предоставляет прокат автомобиля только с водителем.
Жду Ваших цен за всю работу.
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