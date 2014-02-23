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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Исключительно позитивные впечатления от каждого сотрудничества с Натальей. Всегда интересные тексты, которые не требуют правок.
Ответный отзыв
С Марианной любой проект интересен! Спасибо!
$30
10 баллов
10 лет назад
Исполнитель все выполнил качественно и в срок! Нареканий не было!
Ответный отзыв
С Георгием было очень приятно сотрудничать. Чёткое и понятное ТЗ, оплата в установленные сроки. Спасибо вам за интересный проект!))
$10
10 баллов
10 лет назад
Отлично, как всегда. Радует и качество, и оперативность.
Ответный отзыв
Спасибо за чёткое ТЗ, быструю оплату, ответы на любые вопросы!
$10
10 баллов
10 лет назад
Написано очень хорошо, информативно, без воды и ошибок. Довольна сотрудничеством. Спасибо!
Ответный отзыв
Всегда рада сотрудничеству с Марианной! Спасибо Вам!
$5
10 баллов
10 лет назад
Наталья - отличный исполнитель, редко встретишь специалиста такого уровня. Статьи понравились, приятно иметь дело с человеком который с первого раза отлично понимает то, чего от него хотят.
Ответный отзыв
Марианна - замечательный заказчик! Приятно с ней работать!
Копирайтинг
31 отзыв
от $30
от 1 дня
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