Nata_Pyzhyk

Наталья Пыжик Nata_Pyzhyk

 
38 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

С удовольствием возьмусь за рерайт и копирайт текстов. Работаю много и с энтузиазмом.

Отзывы заказчиков
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Лекарственные травы 5
Исключительно позитивные впечатления от каждого сотрудничества с Натальей. Всегда интересные тексты, которые не требуют правок.
С Марианной любой проект интересен! Спасибо!
Ответный отзыв
georgygod
Георгий 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Написать 15 статей на строительную тему
Исполнитель все выполнил качественно и в срок! Нареканий не было!
С Георгием было очень приятно сотрудничать. Чёткое и понятное ТЗ, оплата в установленные сроки. Спасибо вам за интересный проект!))
Ответный отзыв
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Лекарственные растения 4
Отлично, как всегда. Радует и качество, и оперативность.
Спасибо за чёткое ТЗ, быструю оплату, ответы на любые вопросы!
Ответный отзыв
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Лекарственные растения 3
Написано очень хорошо, информативно, без воды и ошибок. Довольна сотрудничеством. Спасибо!
Всегда рада сотрудничеству с Марианной! Спасибо Вам!
Ответный отзыв
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Лекарственные растения 2
Наталья - отличный исполнитель, редко встретишь специалиста такого уровня. Статьи понравились, приятно иметь дело с человеком который с первого раза отлично понимает то, чего от него хотят.
Марианна - замечательный заказчик! Приятно с ней работать!
Ответный отзыв
Копирайтинг
31 отзыв
от $30
от 1 дня
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