Для интернет-магазина. Есть карточка товара в ворде, в котором: 1) Описание товара отсутствует вообще 2) Описание есть, но объем текста менее 3-х абзацев 3) Описание есть, объем 3 и более абзацев По п.1 нужно написать 2–3 абзаца ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует только долговременное сотрудничество на постоянной основе с возможностью карьерного роста!
Требования:
• Ответственность - новости должны быть готовы к установленному сроку;
• Грамотность - текст не должен содержать орфографические и стилистические ошибки, а также максимально точно передавать суть излагаемой новости;
• Понимание и интерес к теме Интернет (популярные сервисы, ИТ события, ...);
• Умение самостоятельно выбрать новость, которая может быть наиболее актуальна и интересна аудитории проекта в данный момент.
Условия:
• Минимальный объем одной новости 2000 знаков с пробелами;
• В день необходимо создавать 2 новости (с понедельника по пятницу);
• Рерайт должен быть максимально уникальным и правильным по смыслу (ссылки на источники и предельно подробную рабочую инструкцию мы предоставим);
• Готовый текст должен быть сдан не позднее 15:00 по мск;
• Готовность вносить необходимые правки по требованию редактора.
• Готовность включиться в работу максимально оперативно.
Алгоритм работы:
1. Выбор подходящих новостей среди выданных источников;
2. Согласование с главным редактором проекта (в течение первых месяцев работы).
3. Рерайтинг новостей;
4. Сдача готового материала.
Периодичность и способ оплаты:
Оплата фиксированная: 3000 рублей в месяц (после 3х месяцев успешной работы рассматриваем возможность повышения оплаты).
Выплаты 2 раза в месяц: 1 и 15 числа каждого месяца.
Оплата исключительно в WebMoney (WMR и WMZ).
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей на темы касающиеся гинекологии, беременности и родов. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), осведомлённость в данной тематике. Пол — ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна продающая страница. Раздел Инет маркетинг. Тема "Курс построение базы подписчиков" Будет видео ролик, продажа курса. От Вас перечень материалов для текста.Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть один сайт об играх, сами игры очень узкие но очень поплуярные, нужно написать примерно 20-40 статьей, но чтоб все были разные. Уникальные, одним словом пишите в скайп и все обсудим. Заказов будет много, надеюсь ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужен хороший копирайтер для написание текстов для сайты под ключевые слова. Тема "эскорт услуги", сначала два текста, если уровень копирайтера подойдет, будем сотрудничать. Приветствуются исполнители с Киева.Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужен копирайтер, который бы написал тексты для сайта по поставкам пром.оборудования. В формате: - о компании - поставляемая продукция Объем каждого текста 1000 символов Оплата: 80 руб/1000 Всего ~30 текстов Сделать нужно за два дня (к вечеру воскресенья). Сдавать тексты поэтапно. Требования к ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Одна статья на 3000 знаков без пробелов. Тема - карты с овердрафтом. Срочно - 300 рублейКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужны небольшие описания товаров (сантехника) на 300-500 символов. Я предоставлю ссылки на страницы товаров, на которых есть название, фото и характеристики товара. На основе этого нужно сделать небольшие описания. Нужно, чтобы была не вода, а именно небольшое ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
написать 3 статьи по уходу за ногтями. Статья по 5000 символов. Высокая уникальность. Стоимость 35 руб - 1000 знаков.Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад