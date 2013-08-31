Рерайтер

$100
КопирайтингЗавершен8 заявок351 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует только долговременное сотрудничество на постоянной основе с возможностью карьерного роста!

Требования:

• Ответственность - новости должны быть готовы к установленному сроку;

• Грамотность - текст не должен содержать орфографические и стилистические ошибки, а также максимально точно передавать суть излагаемой новости;

• Понимание и интерес к теме Интернет (популярные сервисы, ИТ события, ...);

• Умение самостоятельно выбрать новость, которая может быть наиболее актуальна и интересна аудитории проекта в данный момент.

Условия:

• Минимальный объем одной новости 2000 знаков с пробелами;

• В день необходимо создавать 2 новости (с понедельника по пятницу);

• Рерайт должен быть максимально уникальным и правильным по смыслу (ссылки на источники и предельно подробную рабочую инструкцию мы предоставим);

• Готовый текст должен быть сдан не позднее 15:00 по мск;

• Готовность вносить необходимые правки по требованию редактора.

• Готовность включиться в работу максимально оперативно.

Алгоритм работы:

1. Выбор подходящих новостей среди выданных источников;

2. Согласование с главным редактором проекта (в течение первых месяцев работы).

3. Рерайтинг новостей;

4. Сдача готового материала.

Периодичность и способ оплаты:

Оплата фиксированная: 3000 рублей в месяц (после 3х месяцев успешной работы рассматриваем возможность повышения оплаты).

Выплаты 2 раза в месяц: 1 и 15 числа каждого месяца.

Оплата исключительно в WebMoney (WMR и WMZ).

10 лет назад
promoIT
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
novosti999
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
5 дней
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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