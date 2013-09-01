Провести анализ предложений

Для интернет-магазина. Есть карточка товара в ворде, в котором: 1) Описание товара отсутствует вообще 2) Описание есть, но объем текста менее 3-х абзацев 3) Описание есть, объем 3 и более абзацев По п.1 нужно написать 2–3 абзаца ...