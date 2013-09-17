Серия продающих статей

1. Написать описание для группы товаров для страницы сайта http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=24 производителя чехлов Khomo.

http://www.khomoaccessories.com/ Объем 1000 знаков.

2. Рерайт и расширение до 1000 символов описания компании Zenus по ссылке http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=14

3. Рекламный продающий текст для почтовой рассылки по рекламе товаров группы http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=8

В текст нужно вставить 2-3 картинки сжатые до размера не более 600 на 600 пикселей. Объем текста 1000 символов.

4. Рекламный продающий текст для почтовой рассылки по рекламе товаров группы http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=9

В текст нужно вставить 2-3 картинки сжатые до размера не более 600 на 600 пикселей. Объем текста 1000 символов.-

Всего около 5000 символов.

В предложениях просьба указывать цену за весь заказ и сроки выполнения.

Оплата на Приватбанк либо Вэбмани исключительно после сдачи заказа.

Уникальность по адвего более 95%