Серия продающих статей

КопирайтингЗавершен4 заявки208 просмотров
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1. Написать описание для группы товаров для страницы сайта http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=24 производителя чехлов Khomo.

http://www.khomoaccessories.com/ Объем 1000 знаков.

2. Рерайт и расширение до 1000 символов описания компании Zenus по ссылке http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=14

3. Рекламный продающий текст для почтовой рассылки по рекламе товаров группы http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=8

В текст нужно вставить 2-3 картинки сжатые до размера не более 600 на 600 пикселей. Объем текста 1000 символов.

4. Рекламный продающий текст для почтовой рассылки по рекламе товаров группы http://elitcases.com.ua/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=9

В текст нужно вставить 2-3 картинки сжатые до размера не более 600 на 600 пикселей. Объем текста 1000 символов.-

Всего около 5000 символов.

В предложениях просьба указывать цену за весь заказ и сроки выполнения.

Оплата на Приватбанк либо Вэбмани исключительно после сдачи заказа.

Уникальность по адвего более 95%

10 лет назад
elitcases
Юрий 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
vasilisa1127
60 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Все отлично и точно в сроки.
Работаю с Юрием не первый раз. Все отлично. Надеюсь, поработает еще.
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